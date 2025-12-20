Gradsko vijeće Tuzla usvojilo inicijativu za dodjelu Tuzlanske plakete Samiru Mustafiću

Gradsko vijeće Tuzla usvojilo je Odluku o dodjeli javnih priznanja za 2025. godinu, kojom se Tuzlanska plaketa (posthumno) dodjeljuje Samiru Mustafiću, policijskom službeniku Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona koji je tragično izgubio život obavljajući službenu dužnost.

Inicijativu za dodjelu ovog priznanja podnijela je Berisa Ahmetović, vijećnica SDA u Gradskom vijeću Tuzla, ističući da je Samir Mustafić dao najveću moguću žrtvu – vlastiti život, štiteći sigurnost građana i spašavajući druge.

Samir Mustafić, kako je navedeno u obrazloženju odluke, svojim profesionalizmom, hrabrošću i nesebičnim djelovanjem utjelovio je najviše vrijednosti humanosti, odgovornosti i služenja zajednici koje Grad Tuzla njeguje. Njegova žrtva ostaje trajni podsjetnik na rizike s kojima se policijski službenici svakodnevno suočavaju u zaštiti života i imovine građana.

Dodjelom Tuzlanske plakete, Grad Tuzla iskazuje duboko poštovanje i zahvalnost prema Samiru Mustafiću i njegovoj porodici, uz jasnu poruku da herojska djela i ljudska hrabrost ne smiju biti zaboravljeni.

Ovo priznanje, kako je istaknuto, predstavlja čin institucionalnog pamćenja i potvrdu da zajednica stoji uz one koji su je štitili, čak i onda kada su za to platili najveću cijenu.