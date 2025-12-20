Gradsko vijeće Tuzla usvojilo inicijativu za dodjelu Tuzlanske plakete Samiru Mustafiću

RTV SLON
Komemoracija Samiru Mustafiću u Tuzli 29. augusta
Foto: Društvene mreže

Gradsko vijeće Tuzla usvojilo je Odluku o dodjeli javnih priznanja za 2025. godinu, kojom se Tuzlanska plaketa (posthumno) dodjeljuje Samiru Mustafiću, policijskom službeniku Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona koji je tragično izgubio život obavljajući službenu dužnost.

Inicijativu za dodjelu ovog priznanja podnijela je Berisa Ahmetović, vijećnica SDA u Gradskom vijeću Tuzla, ističući da je Samir Mustafić dao najveću moguću žrtvu – vlastiti život, štiteći sigurnost građana i spašavajući druge.

Samir Mustafić, kako je navedeno u obrazloženju odluke, svojim profesionalizmom, hrabrošću i nesebičnim djelovanjem utjelovio je najviše vrijednosti humanosti, odgovornosti i služenja zajednici koje Grad Tuzla njeguje. Njegova žrtva ostaje trajni podsjetnik na rizike s kojima se policijski službenici svakodnevno suočavaju u zaštiti života i imovine građana.

Dodjelom Tuzlanske plakete, Grad Tuzla iskazuje duboko poštovanje i zahvalnost prema Samiru Mustafiću i njegovoj porodici, uz jasnu poruku da herojska djela i ljudska hrabrost ne smiju biti zaboravljeni.

Ovo priznanje, kako je istaknuto, predstavlja čin institucionalnog pamćenja i potvrdu da zajednica stoji uz one koji su je štitili, čak i onda kada su za to platili najveću cijenu.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Zajednička izjava vijećnika, snažna podrška Gradu Tuzla i Gradskom vijeću nakon...

Istaknuto

Imenovan vršilac dužnosti direktora Doma penzionera Tuzla

Tuzla i TK

Tuzlansko Gradsko vijeće razmatra inicijativu za izuzeće BiH iz EES i...

Istaknuto

Gradsko vijeće Tuzla raspravlja o bezbjednosnoj situaciji u gradu

Vijesti

Historijski iskorak: Tuzla prva rekla „30 poena ide za… bosansku djecu“

Istaknuto

Gradsko vijeće Tuzla: Usvojena odluka o popravkama zgrada

Politika

Bećirović u Washingtonu: Strateško partnerstvo sa SAD-om ključno za stabilnost BiH

Istaknuto

Zimski dječiji program na Trgu slobode, druženje s Kiki klaunom

BiH

Praznične gužve počele: Duge kolone vozila na ulazu u BiH

Politika

Helez na sastanku s Brekelmansom: EUFOR i NATO partnerstvo ključni za stabilnost BiH

BiH

Najveći izvoznik iz BiH zatražio stečaj, poslao poruku radnicima

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]