Gradsko vijeće Tuzla usvojilo ključne urbanističke planove za „Kazan mahalu“ i „Stari grad“

Regulacioni plan za ulicu Kazan mahala i prostor Stari grad u Tuzli izrađen je na osnovu odluke Gradskog vijeća o pristupanju izradi, koja je donesena sredinom prošle godine. Odlukom o pristupanju izradi ovog planskog dokumenta, uvažen je veliki značaj ove prostorne cjeline, a istaknuto je kako će se u narednim godinama raditi na rekonstrukciji ovih dijelova.

„Hoćemo u malim cjelinama da definišemo kompletan prostor odnosno da očuvamo svu njegovu vrijednost, da više ne idemo na uklanjanja objekata, već na revitalizaciju, rekonstrukciju tih objekata, na pamćenje tog ambijenta, na vizualnu komponentu. Da građanima vratimo nešto što su ranije imali priliku da vide a nažalost danas nema.“ istakao je Fahrudin Delić, šef Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Tuzla.

Na području od oko 1,41 hektar u ovom dijelu Tuzle predviđena je sanacija fasada na objektima kod zgrade Grafičara, uz mogućnost nadogradnje spratova, uklanjanje dotrajalih građevina i gradnja novih stambenih jedinica, kao i uređenje zelenila sadnjom ukrasnog drveća i hortikulturnim zahvatima radi ljepšeg izgleda historijski važne gradske cjeline. Planom je obuhvaćeno i uklanjanje nekoliko objekata u blizini Željezničkog parka i u ulici Musala.

„Ono što smo mi predvidjeli ovim planom jeste i natkrivanje dijela Jale tačnije pješačkog mosta kod Doma Penzionera, da se iz te ulice obezbijedi pristup parkingu, jer nam je to jedino mjesto gdje možemo napraviti parking. Ako se to ne uradi, mi smo predvidjeli da prilikom izgradnje novih objekata, svaki od njih ima podrum, pa ako stručnjaci dokažu da je to moguće, to bi onda značilo da možemo imati i dvije etaže podruma, a to bi, ukoliko su investitori zainteresovani, moglo rezultirati da svaka zgrada ima garažu za parking.“ navodi Mehmed Zaimović, stručni savjetnik u Zavodu za urbanizam.

Novi stambeni objekti u ovom dijelu Tuzle gradit će se u skladu s usvojenim regulacionim planom. Iz Gradske uprave naglašeno je da vlasnici koji ne žele prodati svoju imovinu na tom području neće biti primorani na prodaju. Osim toga, svaka buduća izgradnja objekata na prostoru koji zahvata regulacioni plan bit će strogo kontrolisana.

“Nijedna zgrada ubuduće prema regulacionim planovima neće biti rađena bez primjene federalne uredbe koja tretira oblast uklanjanja arhitektonskih barijera za neometano kretanje osoba različite vrste i stepena invalidnosti.” kazao je vijećnik u GV Tuzla Senad Mehmedinović.

Uređenje i obnova starog dijela Tuzle tema su o kojoj se govori godinama, a projekat je sada uvršten u zvanične planove sanacije i razvoja gradske jezgre. Time bi stariji objekti trebali dobiti obnovljen izgled, dok će buduća gradnja na ovom području biti pod strogim planskim nadzorom.