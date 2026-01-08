Graničnoj policiji BiH dostavljena prijetnja: 30 Afganistanaca sprema oružani napad

U srijedu navečer Granična policija Bosne i Hercegovine dobila je obavijest od kolega iz Hrvatske o prijetećem pismu u kojem se navodi da bi grupa Afganistanaca mogla izvesti napad na granični prelaz Orašje, prenosi Klix.ba.

Prema sadržaju pisma, napad bi trebao izvršiti 30 naoružanih osoba, a meta bi bili bh. graničari.

Ranije tokom dana hrvatske sigurnosne agencije upozorile su bh. službe na drugo anonimno pismo u kojem se spominjao planirani napad na granične prelaze u BiH, no tada nisu bile precizirane lokacije.

O prijetnjama su odmah informirane nadležne institucije u BiH, uključujući Graničnu policiju, Državnu agenciju za istrage i zaštitu (SIPA) i Obavještajno-sigurnosnu agenciju (OSA), koje prate situaciju i poduzimaju mjere sigurnosti.