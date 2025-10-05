Greška broj jedan pri mršavljenju: Ne jedite ovu “zdravu” namirnicu

Granola, omiljeni doručak mnogih koji žele zdravo započeti dan, zapravo može biti ozbiljan saboter vašeg metabolizma i hormonske ravnoteže. Iako se često reklamira kao hranjiva i dijetalna opcija, većina industrijski proizvedenih granola sadrži velike količine dodanog šećera, ulja niske kvalitete i aditiva koji mogu poremetiti rad hormona i opteretiti jetru.

Skriveni šećeri i hormonski poremećaji

Na prvi pogled, činija granole s jogurtom ili mlijekom djeluje kao uravnotežen obrok. No, iza te slike zdravlja krije se visok udio rafiniranih ugljikohidrata koji brzo podižu nivo šećera u krvi. Tada dolazi do naglog lučenja insulina – hormona koji reguliše šećer – a česte oscilacije insulina dovode do osjećaja umora, pojačanog apetita i nakupljanja masnoće.

„Kada konzumirate granolu s puno šećera, vaše tijelo reaguje kao da ste pojeli desert, ne doručak. Insulin skače, a hormoni gladi i sitosti – leptin i grelin – izlaze iz ravnoteže,“ objašnjavaju nutricionisti.

Osim toga, povećana količina fruktoze iz meda, sirupa ili suhog voća dodatno opterećuje jetru. Dugoročno, to može usporiti njen rad i dovesti do nakupljanja toksina u organizmu.

Jetra pod pritiskom

Jetra je ključni organ u održavanju metabolizma i regulaciji hormona. Kada se preoptereti viškom šećera i prerađenih masti, ne može pravilno obavljati svoju funkciju. Posljedice su osjećaj umora, pad koncentracije i sporije sagorijevanje kalorija.

„Granola nije problem ako je domaća, jednostavna i bez aditiva. Problem nastaje kada je puna prerađenih sastojaka koji remete prirodne procese u tijelu,“ upozoravaju stručnjaci za ishranu.