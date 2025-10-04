„Centralno grijanje“ d.d. Tuzla obavještava korisnike da je isporuka toplotne energije normalizovana na području većeg dijela grada Tuzla.
Međutim, na određenim lokacijama i dalje dolazi do otežane isporuke, ili još uvijek nije uspostavljena isporuka, usljed problema na unutrašnjim instalacijama objekata, koje su u nadležnosti Upravitelja zgrada ili vlasnika stambenih, odnosno poslovnih jedinica, kao i zbog problema u snabdijevanju električnom energijom.
Lokacije na kojima su evidentirani problemi:
Ismeta Mujezinovića 19, 21, 23
Šabana Zahirovića 4 i 8
I Tuzlanske brigade 9–11
Armije BiH 13, 20 i 22
Alekse Šantića 7
Aleja Alije Izetbegovića 21, 23, 25, 27
Maršala Tita 54–56
SPO Zlokovac lamela B i C
Turalibegova 43
Fra Grge Martića 9
Albina Herljevića 17, 19, 20, 21, 23
Slatina 7
Krečanska 9, 17, 19
Rudarska 71
Fride Laufer 5
Sve ekipe „Centralnog grijanja“ d.d. Tuzla su na terenu, te ulažu maksimalne napore i poduzimaju aktivnosti s ciljem otklanjanja navedenih problema i osiguranja uredne isporuke toplotne energije i u ovim dijelovima sistema.
Grijanje u većem dijelu grada Tuzla normalizovano, rješavaju se problemi u pojedinim zgradama
„Centralno grijanje“ d.d. Tuzla obavještava korisnike da je isporuka toplotne energije normalizovana na području većeg dijela grada Tuzla.