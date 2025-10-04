Grijanje u većem dijelu grada Tuzla normalizovano, rješavaju se problemi u pojedinim zgradama

„Centralno grijanje“ d.d. Tuzla obavještava korisnike da je isporuka toplotne energije normalizovana na području većeg dijela grada Tuzla.

Međutim, na određenim lokacijama i dalje dolazi do otežane isporuke, ili još uvijek nije uspostavljena isporuka, usljed problema na unutrašnjim instalacijama objekata, koje su u nadležnosti Upravitelja zgrada ili vlasnika stambenih, odnosno poslovnih jedinica, kao i zbog problema u snabdijevanju električnom energijom.

Lokacije na kojima su evidentirani problemi:

Ismeta Mujezinovića 19, 21, 23

Šabana Zahirovića 4 i 8

I Tuzlanske brigade 9–11

Armije BiH 13, 20 i 22

Alekse Šantića 7

Aleja Alije Izetbegovića 21, 23, 25, 27

Maršala Tita 54–56

SPO Zlokovac lamela B i C

Turalibegova 43

Fra Grge Martića 9

Albina Herljevića 17, 19, 20, 21, 23

Slatina 7

Krečanska 9, 17, 19

Rudarska 71

Fride Laufer 5

Sve ekipe „Centralnog grijanja“ d.d. Tuzla su na terenu, te ulažu maksimalne napore i poduzimaju aktivnosti s ciljem otklanjanja navedenih problema i osiguranja uredne isporuke toplotne energije i u ovim dijelovima sistema.