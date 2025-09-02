Gužve na cestama u BiH

Zbog većeg broja teretnih vozila koji učestvuju u protestima, usporeno je saobraćanje za putnička vozila i autobuse na sljedećim lokacijama:
Tuzla (Šićki Brod, kod tunela Čaklovići-Simin Han),
Živinice (raskrsnice Križaljka i Kulići),
Gračanica (semafori),
Gradačac (Ormanica),
Doboj (kružni tok u Doboj jugu i prema autoputu )
Tešanj (Karuše)
Mostar (Ortiješ),
Travnik (Dolac na Lašvi),
Vitez (kod Impregnacije, semafori),
Bugojno (Podgaj, prema Donjem Vakufu),
Kaonik (raskrsnica za Busovaču),
Sarajevo (Kurta Schorka kod Centrotransa i Gazprom pumpe, carinski terminal Rajlovac)
Banja Luka (od Prijedorske petlje do Centruma, desna saobraćajna traka),
Prnjavor (magistralni put na ulazu u Prnjavor iz pravca Dervente prema kružnom toku Lužani, regionalni put iz pravca Stanara prema kružnom toku Lužani i izlaz sa auto-puta),
Mrkonjić Grad ( na magistralnim putevima u mjestima Dabrac, Čađavica i Jezero),
Modriča (na ulazu u Modriču iz pravca Doboja – u mjestu Jakešnica),
Prijedor (ulaz u Prijedor iz pravca Banja Luke (Orlovci), carinski terminal Brezičani),
Novi Grad (na ulazu u grad iz pravca Prijedora, Kostajnice i Bosanske Krupe),
Bijeljina (raskrsnica u Lončarima) i
Trebinje (ulaz u Trebinje iz pravca Ljubinja, te lokalitet Branjevci na magistralnom putu Trebinje-Nikšić).
Tokom dana, zbog pojačane frekvencije saobraćaja, na ovim lokalitetima dolazi do formiranja kolona i dužih zastoja.
Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.
Na graničnim prelazima: Izačić, Velika Kladuša, Kamensko, Bijača, Orašje, Šamac, Pavlovića Most/Popovi, Bratunac, Strmica, Gradiška i Rača blokiran teretni terminal.
Za sve vozače savjet da se prije polaska na put informišu o stanju na cestama i graničnim prelazima.
Zbog izvođenja radova na izgradnji bukobrana na dionici autoputa A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever saobraća se preticajnom trakom. Radovi su aktuelni i na magistralnim cestama Semizovac-Olovo i Jablanica-Prozor.
Iz BIHAMK-a podsjećaju da je na putnom pravcu Jablanica-Blidinje dozvoljen saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.
Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).