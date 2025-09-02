Gužve na cestama u BiH

Zbog većeg broja teretnih vozila koji učestvuju u protestima, usporeno je saobraćanje za putnička vozila i autobuse na sljedećim lokacijama:

Tuzla (Šićki Brod, kod tunela Čaklovići-Simin Han),

Živinice (raskrsnice Križaljka i Kulići),

Gračanica (semafori),

Gradačac (Ormanica),

Doboj (kružni tok u Doboj jugu i prema autoputu )

Tešanj (Karuše)

Mostar (Ortiješ),

Travnik (Dolac na Lašvi),

Vitez (kod Impregnacije, semafori),

Bugojno (Podgaj, prema Donjem Vakufu),

Kaonik (raskrsnica za Busovaču),

Sarajevo (Kurta Schorka kod Centrotransa i Gazprom pumpe, carinski terminal Rajlovac)

Banja Luka (od Prijedorske petlje do Centruma, desna saobraćajna traka),

Prnjavor (magistralni put na ulazu u Prnjavor iz pravca Dervente prema kružnom toku Lužani, regionalni put iz pravca Stanara prema kružnom toku Lužani i izlaz sa auto-puta),

Mrkonjić Grad ( na magistralnim putevima u mjestima Dabrac, Čađavica i Jezero),

Modriča (na ulazu u Modriču iz pravca Doboja – u mjestu Jakešnica),

Prijedor (ulaz u Prijedor iz pravca Banja Luke (Orlovci), carinski terminal Brezičani),

Novi Grad (na ulazu u grad iz pravca Prijedora, Kostajnice i Bosanske Krupe),

Bijeljina (raskrsnica u Lončarima) i

Trebinje (ulaz u Trebinje iz pravca Ljubinja, te lokalitet Branjevci na magistralnom putu Trebinje-Nikšić).

Tokom dana, zbog pojačane frekvencije saobraćaja, na ovim lokalitetima dolazi do formiranja kolona i dužih zastoja.

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Na graničnim prelazima: Izačić, Velika Kladuša, Kamensko, Bijača, Orašje, Šamac, Pavlovića Most/Popovi, Bratunac, Strmica, Gradiška i Rača blokiran teretni terminal.

Za sve vozače savjet da se prije polaska na put informišu o stanju na cestama i graničnim prelazima.

Zbog izvođenja radova na izgradnji bukobrana na dionici autoputa A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever saobraća se preticajnom trakom. Radovi su aktuelni i na magistralnim cestama Semizovac-Olovo i Jablanica-Prozor.

Iz BIHAMK-a podsjećaju da je na putnom pravcu Jablanica-Blidinje dozvoljen saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).