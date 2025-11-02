Halilagić: Razočaravajuće je da pojedinci iz sistema mogu biti izvršitelji gnusnih (ne)djela

Premijer Vlade Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić oglasio se povodom šokantnog slučaja trgovine ljudima i seksualnog iskorištavanja maloljetnica koji je potresao javnost, naglašavajući da postoji nulta tolerancija na kriminal i kriminalce u institucijama.

“Još od srijede, 29. oktobra, kada je objelodanjena prva informacija o hapšenju i privođenju osam osumnjičenih za vrbovanje i seksualno iskorištavanje maloljetnih djevojčica, teškog oblika trgovine ljudima u cilju prostitucije, svaki normalan čovjek i cjelokupna javnost zgroženi su svime onime što smo imali priliku čuti i pročitati o ovom slučaju”, naveo je premijer Halilagić.

Posebno je istakao težinu navoda da su među osumnjičenima policijski službenici i univerzitetski profesori, što dodatno potresa povjerenje javnosti.

“Posebnu težinu predstavljaju navodi da su pomenuta krivična djela i nečasne radnje činili oni koji treba da predstavljaju sam vrh moralne, institucionalne i društvene hijerarhije i odgovornosti. Posebnu gorčinu izaziva podatak da su ove nečasne, nemoralne i kriminalne radnje provođene nad maloljetnim djevojčicama čiji je razvoj otežan teškim porodičnim prilikama”, kazao je Halilagić.

Vanredna sjednica Vlade TK i smjena člana Radne grupe

Vlada Tuzlanskog kantona istog dana, 29. oktobra, održala je vanrednu sjednicu na kojoj je razriješila dužnosti osobu koja je bila na čelu Radne grupe za izradu Strategije za borbu protiv korupcije TK, a za koju se sumnja da je jedan od počinilaca krivičnih djela.

“Vlada je davala i daje punu podršku aktivnostima Upravi policije MUP-a TK usmjerenim na borbu protiv svih oblika kriminaliteta, s posebnim akcentom na sankcionisanje onih koji nisu dostojni policijske uniforme, bez obzira na njihovu poziciju ili položaj”, navedeno je u saopštenju.

Premijer Halilagić priznaje da je ovaj slučaj narušio povjerenje građana u institucije.

“Svakako da jeste. Razočaravajuća su saznanja da su pojedinci iz sistema, kao i ‘ugledni’ građani ovog društva, koristeći svoj položaj i uticaj, mogli biti izvršitelji ovakvih užasnih i gnusnih (ne)djela, posebno naspram kategorija koje su jedne od najranjivijih u društvu – maloljetnih djevojčica.”

Dodao je da je osoba koja je bila na čelu vladinog Tima za borbu protiv korupcije “promijenila pet saziva Vlada različitih političkih opcija” i da je imala povjerenje međunarodnih organizacija.

“Prosto je nevjerovatno i nepojmljivo da policijski službenik koji ima takav status i poziciju kod najviših vladinih, nevladinih i međunarodnih institucija, može biti akter ovakvih kriminalnih radnji.”

Podrška časnim policajcima

Halilagić je naglasio da Vlada TK osuđuje pojedince iz sistema, ali da pruža punu podršku onim policijskim službenicima koji su profesionalno vodili istragu.

“Naročito i s prezirom osuđujemo postupanje pojedinaca u okviru institucionalnog sistema, konkretno policijskih struktura, i jasno poručujemo da takvima nije mjesto u državnim organima i institucijama.”

“Moramo istaći da je ovaj slučaj krajnje profesionalno i operativno stručno vođen od strane isključivo struktura Uprave policije MUP-a TK. Iako se radilo o istražnim radnjama protiv visokopozicioniranih kolega iz policije, nije procurila niti jedna informacija koja bi kompromitovala postupak. Naprotiv, prve informacije o cijelom slučaju javnost je saznala tek nakon provedene akcije pripadnika Uprave policije, na čemu im čestitamo.”

Premijer Halilagić je ponovio da Vlada Tuzlanskog kantona neće tolerisati nijedan oblik kriminala, bez obzira na funkciju ili poziciju počinilaca.

“U potpunosti poštujemo presumpciju nevinosti, ali nikako ne smijemo ostati nijemi na ovakve pojave. Ljude dijelimo na dobre i loše – ukoliko se dokaže krivnja, loše osobe zbog loših postupaka, kriminala i nedjela moraju biti najoštrije kažnjene za poruku i pouku svima.”

Dodao je da istraga još traje, te da Vlada prati sve informacije u vezi sa slučajem.

“Apelujemo da se suzdržimo od uplitanja u tok istrage. Smatramo da istražni organi koji su otvorili i procesuirali cijeli slučaj imaju naše povjerenje da ga privedu do kraja i otkriju sve njegove pojedinosti. Kao što smo promptno reagovali razrješenjem uhapšenog predsjednika radnog tijela Vlade, isto tako ćemo reagovati prema bilo kojem drugom pojedincu za kojeg se utvrde elementi i najmanje odgovornosti.”