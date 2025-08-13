Helez odobrio angažman helikoptera OSBiH na gašenju požara u Crnoj Gori

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine odobrilo je angažman helikoptera Oružanih snaga BiH na gašenju požara u Crnoj Gori.

– U skladu sa zakonima i propisima države Bosne i Hercegovine odobrio sam angažman helikoptera Oružanih snaga BiH na gašenju požara u prijateljskoj državi, Crnoj Gori – objavio je ministar odbrane BiH Zukan Helez

Napominje da požari u Crnoj Gori haraju danima te da je pripadnik Vojske Crne Gore poginuo u borbi s vatrenom stihijom, povrijeđeno je više vatrogasaca te je pričinjena značajna materijalna šteta građanima i zajednicama.

– Porodici i prijateljima mladog vojnika koji je nesebično i hrabro stao na prvu liniju odbrane života i imovine svojih sugrađana, upućujem najiskrenije saučešće. Nadam se da će angažman helikoptera Oružanih snaga BiH pomoći da se sačuvaju životi i imovina građana Crne Gore te požar stavi pod kontrolu – poručio je Helez u objavi na društvenim mrežama.

Vatrogasne službe bore se sa požarima na više mjesta u Crnoj Gori, a najteže je i dalje u okolini Podgorice, gdje vatra gori u nekoliko sela u brdima iznad glavnog grada Crne Gore.

Tokom gašenja požara 12. augusta u Kučima je poginuo crnogorski vojnik, dok je drugi zadobio teške tjelesne povrede.

Do nesreće je došlo kada se cisterna za vodu kojom su upravljali, prevrnula i skliznula niz strmu padinu pored puta. U Crnoj Gori je 14. august, zbog smrti vojnika, proglašen Danom žalosti.

RTV Slon/FENA