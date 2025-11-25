Helez se sastao s delegacijom američkih kongresmena

Zamjenik predsjedavajuće Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministar odbrane Zukan Helez sastao se danas u Sarajevu s delegacijom kongresmena Sjedinjenih Američkih Država, predvođenom Michaelom Turnerom. U delegaciji su bili i otpravnik poslova Ambasade SAD-a John Ginkel, kongresmeni Donald Norcross i Rich McCormick te sekretar NATO Parlamentarne skupštine Jason Galanes. Na sastanku je prisustvovao i zamjenik ministra odbrane za upravljanje resursima Aleksandar Goganović.

Prema navodima Ministarstva odbrane BiH, susret predstavlja potvrdu stabilnih i partnerskih odnosa između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država. Helez je istaknuo da su SAD najvažniji vanjskopolitički partner naše zemlje, podsjećajući da je upravo američka podrška bila ključna u procesu formiranja jedinstvenih Oružanih snaga BiH iz tri nekadašnje vojske.

Ministar je naveo da trenutni Plan bilateralne vojne saradnje sa Sjedinjenim Državama predviđa 180 zajedničkih aktivnosti u naredne dvije godine, uključujući obuke, edukacije i programe jačanja individualnih i kolektivnih sposobnosti pripadnika Ministarstva odbrane i OSBiH, što doprinosi jačanju interoperabilnosti s državama članicama NATO-a.

Helez je američke zvaničnike upoznao i s izazovima s kojima se suočavaju Ministarstvo odbrane i OSBiH, uključujući neusvajanje državnog budžeta i opstrukcije modernizacije iz reda ministara iz RS-a u Vijeću ministara BiH. Ponovio je da su strateški ciljevi Bosne i Hercegovine članstvo u Evropskoj uniji i NATO savezu.

Kongresmen Turner posebno se interesovao za tempo približavanja BiH NATO-u, a Helez je podsjetio da zakoni koje je usvojila Parlamentarna skupština BiH, kao i Odluka Predsjedništva BiH stara 15 godina, obavezuju institucije države da rade na punom uključivanju BiH u NATO strukture. Istakao je i da se opstrukcije iz RS-a kose s tim zakonskim odredbama.

Zamjenik ministra odbrane Aleksandar Goganović naglasio je da je Reforma odbrane jedan od najuspješnijih reformskih procesa u BiH te da su Oružane snage njen najstabilniji i najfunkcionalniji segment. Podsjetio je na važnost Dejtonskog mirovnog sporazuma i ulogu SAD-a kao ključnog partnera.

Američki kongresmen Turner poručio je da Sjedinjene Američke Države ostaju snažno posvećene Bosni i Hercegovini, njenom suverenitetu, teritorijalnom integritetu i stabilnosti, saopćilo je Ministarstvo odbrane BiH.