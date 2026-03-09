Hoće li akcize na gorivo biti smanjene, Parlament BiH u ponedjeljak odlučuje o prijedlogu

Akcize na gorivo mogle bi privremeno biti smanjene ili čak ukinute, a o toj mogućnosti Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine raspravljat će u ponedjeljak, 16. marta. Pred zastupnicima će se naći prijedlog dopune Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini, koji je u parlamentarnu proceduru upućen po hitnom postupku.

Predložene izmjene predviđaju uvođenje novog člana zakona kojim bi se Vijeću ministara BiH omogućilo da, u slučaju poremećaja na tržištu ili drugih opravdanih razloga, donese odluku o privremenom smanjenju ili ukidanju akciza na naftne derivate. Takva mjera mogla bi se primjenjivati najduže šest mjeseci u toku jedne kalendarske godine.

Prema važećem zakonu, akciza na dizel i druga gasna ulja iznosi 0,30 KM po litru, dok je za bezolovni motorni benzin 0,35 KM, a za pojedine vrste benzina 0,40 KM po litru. Na te iznose dodatno se obračunava i PDV, što znači da akcize imaju značajan utjecaj na konačnu cijenu goriva koju plaćaju građani.

Ukoliko bi se akcize privremeno smanjile ili ukinule, finalna cijena goriva na pumpama mogla bi biti niža upravo za iznos smanjenja akcize, uz dodatni efekat kroz niži obračun PDV-a. U pojedinim slučajevima to bi, prema procjenama, moglo značiti pojeftinjenje goriva i za više od 50 feninga po litru.

Predlagači zakona ističu da bi ova zakonska dopuna bila stalni mehanizam kojim bi država mogla reagovati u kriznim situacijama na tržištu energenata. S druge strane, upozorava se da su akcize značajan budžetski prihod, pa bi njihovo smanjenje ili ukidanje značilo i manji priliv novca u javne budžete.

Zagovornici izmjena smatraju da bi u vanrednim okolnostima država trebala reagovati kako bi ublažila posljedice rasta cijena goriva, jer poskupljenje energenata gotovo uvijek dovodi i do rasta cijena robe i usluga u cijeloj ekonomiji.

Ukoliko Predstavnički dom usvoji predložene izmjene, zakon će potom morati potvrditi i Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH kako bi stupio na snagu.