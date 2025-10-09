Humanost na djelu, Samra Delić donosi radost najmlađima i sugrađanima

Gest vrijedan pažnje dolazi iz Gračanice, gdje je Samra Delić, vijećnica Općinskog vijeća Gračanica (SDA), još jednom pokazala da humanost i briga za druge čine suštinu javnog djelovanja. Na vlastitu inicijativu, uz podršku svojih prijateljica i iz vlastitih sredstava, organizovala je podjelu paketića djeci koja borave na Odjeljenju pedijatrije Bolnice “Dr. Mustafa Beganović”.

Kako bi trenutak bio poseban, Samra je obukla kostim i lično dijelila poklone mališanima, donoseći radost, toplinu i osmijehe na njihova lica. Djeca i roditelji sa zahvalnošću su dočekali ovu gestu, koja je, kako ističu iz bolnice, unijela vedrinu u svakodnevicu malih pacijenata.

Osim bolničkog odjeljenja, radost se širila i među učenicima Osnovne škole “Soko”, Područne škole Piskavica, kao i Osnovne škole Rašljeva, gdje su mališani s oduševljenjem dočekali poklone i simbolične znakove pažnje. Posebnu pažnju Samra je posvetila i sugrađanima koje je srela na ulicama Gračanice, pokazujući da osmijeh i lijepa riječ ne poznaju granice.

Humanost, toplina i osjećaj za druge odavno su postali prepoznatljiv znak Samre Delić, čija djela podsjećaju da prava vrijednost čovjeka leži u onome što daje od srca.

“Povod je bio – osmijeh. Jer danas, više nego ikada, svima nam treba malo dobrote i lijepa riječ. Naše je samo ono što damo”, poručila je Samra Delić, zahvalivši svima koji su pomogli da se ova ideja pretvori u dan pun radosti i emocija.