Ifeti Karić nakon ubistva muža puštena da se brani sa slobode

Nedžida Sprečaković
Dokazi iz Sky aplikacije ne mogu biti korišteni u krivičnom postupku, zaključio je Kantonalni sud u Tuzli u novoj presudi.
Zgrada Kantonalnog suda Tuzla ili Kantonalnog tužilaštva TK

Kantonalni sud u Tuzli potvrdio je optužnicu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona u krivičnom predmetu protiv Ifete Karić, zbog osnovane sumnje da je počinila krivično djelo Ubistvo iz člana 166. stav 2. tačka f) Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

Ona je optužena da je dana 21.09.2025. godine u popodnevnim satima, u porodičnoj kući u Donjoj Orahovici, iako svjesna da ubodom nožem može usmrtiti člana porodice, u stanju bitno smanjenje uračunjivosti zbog kumuliranog jakog afekta srdžbe, bijesa i ljutnje, usljed kojeg stanja je njena sposobnost da shvati značaj djela i mogućnost da upravlja vlastitim postupcima bila bitno smanjena, nožem usmrtila supruga S.K.

Nakon potvrđivanja optužnice sud je donio rješenje kojim je odbijen prijedlog Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona da se optuženoj produži mjera pritvora iz zakonskih razloga propisanih odredbom 146. stav 1. tačka c) Zakona o krivičnom postupku FHiH, te je ista puštena na slobodu.

Sudsko vijeće je utvrdilo da postoji osnovana sumnja da je optužena izvršila krivično djelo koje joj se optužnicom stavlja na teret, ali da ovom sudu nisu ponuđeni dokazi koji bi i dalje ukazivali na postojanje naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da bi optužena boravkom na slobodi mogla ponoviti isto ili slično krivično djelo.

