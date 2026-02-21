Ako imate nejasnoće oko penzija, iznosa, isplate, sada možete direktno pitati PIO/MIO. Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje uveo je Call Management centar s ciljem da osiguranicima i penzionerima omogući bržu i jednostavniju komunikaciju.

Novo rješenje podrazumijeva efikasnije upravljanje dolaznim pozivima, kraće vrijeme čekanja i preciznije usmjeravanje prema nadležnim službama. U praksi to znači da građani koji žele provjeriti visinu svoje penzije, termin isplate, status rješenja ili ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja više ne moraju obilaziti šaltere kako bi dobili osnovne informacije.

Call centar obuhvata pozive upućene na centralu Zavoda u Mostaru na broj 036 445 600, kao i na broj 033 723 100 u Sarajevu, u Ložioničkoj ulici broj 2. Operateri imaju mogućnost da poziv preusmjere prema svim službama Zavoda, čime se komunikacija ubrzava i pojednostavljuje.

Iz Zavoda navode da se, radi unapređenja kvaliteta usluge, razgovori sa službenicima snimaju. Uvođenje Call Management centra dio je šireg procesa modernizacije rada i unapređenja korisničke podrške kroz primjenu savremenih informacionih rješenja.

Podsjećaju i da je ranije na web stranici Zavoda omogućena platforma za direktno postavljanje upita nadležnim službama, putem koje se može provjeriti status predmeta ili dobiti odgovor na druga pitanja iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja.

Za sve koji imaju nejasnoće oko penzija, iznosa, isplate, sada možete direktno pitati PIO/MIO, bez nepotrebnog čekanja i dodatnih odlazaka u poslovnice.