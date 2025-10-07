Emisija “Slobodni ljudi” s Halidom Bešlićem večeras kao in memoriam

Emisija “Slobodni ljudi” iz arhive RTV Slon, snimana u februaru 2016. godine, biće emitovana večeras u 19:05 sati kao in memoriam. U emsiji je gostovao legendarni Halid Bešlić, jedan od najvoljenijih izvođača narodne muzike u Bosni i Hercegovini.

U emisiji Halid Bešlić je govorio o svojim počecima, karijeri, prijateljstvima i muzici koja je obilježila njegov život. Njegove iskrene riječi i prepoznatljiv šarm podsjetiće gledaoce na čovjeka koji je ostao simbol jednostavnosti i iskrenosti.

Emitovanje emisije “Slobodni ljudi” večeras u programu RTV Slon biće prilika da se publika prisjeti Halida Bešlića i njegovog neizbrisivog doprinosa muzičkoj sceni Bosne i Hercegovine.

