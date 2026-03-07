Indija dozvolila pristajanje iranskog ratnog broda u svojoj luci kao humanitarni gest

Indija je odobrila pristajanje iranskog ratnog broda Lavan u luci Kochi nakon potonuća fregate Dena, koja je pogođena u napadu američke podmornice u blizini Šri Lanke.

Indijski ministar vanjskih poslova Subrahmanyam Jaishankar izjavio je da je odluka donesena iz humanitarnih razloga, nakon hitnog zahtjeva koji je Teheran uputio zbog tehničkih problema na brodu.

Prema navodima izvora iz indijske vlade, brod Lavan uplovio je u luku Kochi u srijedu, istog dana kada je američka podmornica pogodila fregatu Dena u vodama blizu Šri Lanke.

Izvor navodi da je Iran zatražio hitnu pomoć jer je brod imao tehničke poteškoće.

Američki predsjednik Donald Trump ranije je izjavio da je uništavanje iranske mornarice jedan od ciljeva sukoba koji su Sjedinjene Američke Države i Izrael započeli protiv Irana prije sedam dana.

Brod Lavan opisan je kao amfibijski desantni brod koji se zajedno s još dva iranska plovila kretao prema Indiji kako bi učestvovao u pregledu flote.

Govoreći na međunarodnoj konferenciji Raisina Dialogue, indijski ministar Jaishankar rekao je da su se iranski brodovi „na neki način našli na pogrešnoj strani događaja“.

„Mislim da smo na to gledali s pozicije humanosti, izvan svih pravnih pitanja“, naglasio je šef indijske diplomatije, dodajući: „Mislim da smo učinili pravu stvar“.

Prema dostupnim informacijama, najmanje 87 osoba poginulo je u američkom napadu na fregatu Dena u isključivoj ekonomskoj zoni Šri Lanke, oko 19 nautičkih milja od obale, izvan teritorijalnih voda te države.

Indijski izvor naveo je da je zahtjev Irana za pristajanje broda Lavan zaprimljen 28. februara, na dan kada je, prema tim navodima, započeo sukob s Iranom.

Na brodu se nalazi 183 člana posade, koji su trenutno smješteni u mornaričkim objektima u Kochiju. Prema riječima izvora koji je govorio pod uvjetom anonimnosti, riječ je o privremenom rješenju za smještaj mornara.