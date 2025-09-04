Info dan za podršku mladima u TK 8. septembra u BKC-u Tuzla

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona obavijestilo je javnost da će, povodom raspisanog Javnog poziva za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice Podrška mladima u 2025. za subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama, organizovati info dan namijenjen svim zainteresovanim podnosiocima prijava.

Cilj info dana je pružanje dodatne podrške pri pripremi prijava, kao i pojašnjenje eventualnih nejasnoća u vezi sa prikupljanjem potrebne dokumentacije.

Info dan bit će upriličen u Plavoj sali JU Bosanski kulturni centar TK (BKC Tuzla), u ponedjeljak, 8. septembra 2025. godine od 11 do 13 sati.

– Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju i dobiju potrebne informacije za uspješnu prijavu na Javni poziv – poručeno je iz Ministarstva.