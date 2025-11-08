Grad Lukavac objavio javni poziv za subvencioniranje kamate mladima za stambeno zbrinjavanje

Grad Lukavac objavio je Javni poziv za raspodjelu sredstava namijenjenih subvencioniranju kamate za rješavanje stambenog zbrinjavanja mladih, u ukupnom iznosu od 20.000 KM, koji je planiran u Budžetu Grada Lukavac za 2025. godinu, kroz rad Službe za društvene djelatnosti i upravu.
Pravo na subvenciju imaju mladi koji ispunjavaju propisane uslove iz javnog poziva, a cilj programa je olakšati pristup stambenom kreditiranju i podstaći mlade da ostanu živjeti i raditi na području Lukavca.
Kompletan Javni poziv, kao i potrebni obrasci i izjave dostupni su na službenoj web stranici Grada Lukavac.
Među dokumentima koje je potrebno preuzeti nalaze se:
- Javni poziv stambeno zbrinjavanje mladih 2025
- Izjave broj 1 do 5
- Izjava o zajedničkom domaćinstvu – kućna lista
- Obrazac za prijavu 2025
Zainteresovani kandidati mogu preuzeti dokumentaciju i podnijeti prijave u skladu s navedenim uputama iz poziva.