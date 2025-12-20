Inspektori zatekli neprijavljene radnike širom FBiH, zapečaćena 24 objekta

Inspektori Porezne uprave Federacije BiH jučer su izvršili 258 kontrola poreznih obveznika koji obavljaju djelatnost priređivanja igara na sreću, klađenja, ugostiteljstva, trgovine, građevine, pekarstva i drugih uslužnih djelatnosti te zatekli 376 prijavljenih radnika i 35 neprijavljenih radnika.

Otkrivena su tri objekata koja su obavljala djelatnost bez odobrenja za rad nadležnog organa, pet poreznih obveznika koji nisu imala instaliran fiskalni uređaj i 72 porezna obveznika koja nisu evidentirala promet putem fiskalnog uređaja.

Zbog utvrđenih nepravilnosti, koje uključuju angažiranja neprijavljenih radnika, rad bez odobrenja nadležnog organa, neevidentiranje prometa putem fiskalnog uređaja i nepostojanje instaliranog fiskalnog uređaja, zapečaćena su 24 objekta, a u 111 kontrola izdati su prekršajni nalozi sa izrečenim novčanim kaznama u ukupnom iznosu od 303.850 KM.

Na području Zeničko-dobojskog kantona u jednom slučaju inspekcijski nadzor je završen uz asistenciju pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova.

Po navedenim podacima, 43 posto kontrolisanih poreznih obveznika nije poslovalo u skladu sa zakonskim propisima.

U Kantonu Sarajevo izvršeno je 56 kontrola u kojima je zatečeno 69 prijavljenih radnika, tri neprijavljena radnika, tri obveznika koja nisu imala instaliran fiskalni uređaj osam obveznika koji nisu evidentirali promet. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćena su dva objekta i u 12 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 34.500 KM.

Na području Tuzlanskog kantona izvršeno je 48 kontrola u kojima je zatečeno 79 prijavljenih radnika, 11 neprijavljenih radnika, jedan obveznik koji nije imao odobrenje za rad nadležnog organa, jedan obveznik koji nije imao instaliran fiskalni uređaj i 16 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnih uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je deset objekata, a u 31 kontroli izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 75.200 KM.

U Zeničko-dobojskom kantonu izvršene su 32 kontrole u kojima je zatečeno 54 prijavljenih i šest neprijavljenih radnika i devet obveznika koji nisu evidentirali promet. Zapečaćeno je pet objekata, a u 14 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 34.600 KM.

Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona izvršene su 32 kontrole u kojima je zatečeno 35 prijavljenih i šest neprijavljenih radnika, jedan objekt koji nije imao odobrenje za rad nadležnog organa, jedan obveznik koji nije imao instaliran fiskalni uređaj i osam obveznika koji nisu evidentirali promet. Zapečaćena su dva objekata, a u 12 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 28.600 KM.

U Srednjobosanskom kantonu izvršeno je 20 kontrola u kojima su zatečena 33 prijavljena i tri neprijavljena radnika i deset obveznika koji nisu evidentirali promet. Zbog utvrđenih nepravilnosti jedan objekt je zapečaćen, a u 11 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 33.950 KM.

U Zapadnohercegovačkom kantonu izvršeno je 20 kontrola u kojima je zatečeno 25 prijavljenih radnika i šest obveznika koji nisu evidentirali promet. Zapečaćen je jedan objekat, a u sedam kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 20.100 KM.

Na području Unsko-sanskog kantona izvršeno je 28 kontrola u kojima je zatečen 51 prijavljeni i četiri neprijavljena radnika i sedam obveznika koji nisu evidentirali promet. U deset kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 32.800 KM.

U Kantonu 10 izvršeno je deset kontrola u kojima je zatečeno 11 prijavljenih radnika i pet obveznika koji nisu evidentirali promet. Zbog utvrđenih nepravilnosti u šest kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 18.000 KM.

Na području Posavskog kantona izvršeno je osam kontrola u kojima je zatečeno devet prijavljenih i dva neprijavljena radnika i dva obveznika koji nisu evidentirali promet. Zapečaćena su dva objekta, a u pet kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 21.100 KM.

U Bosansko – podrinjskom kantonu izvršene su četiri kontrole u kojima je zatečeno deset prijavljenih radnika, jedan objekt koji nije imao odborenje za rad nadležnog organa i jedan obveznik koji nije evidentirao promet. Zapečaćen je jedan objekt, a u tri kontrole izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 5.000 KM.

U saopćenju Porezne uprava FBiH najavili su da će i u periodu predstojećih novogodišnjih praznika provoditi pojačane inspekcijske kontrole. Nadzori će biti fokusirani na provjeru prijave organizovanja muzike uživo, prijavu radnika u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa, uplatu poreza i doprinosa, evidentiranje prometa putem fiskalnih uređaja, kao i posjedovanje odobrenja za rad izdatog od nadležnog organa.

U svim slučajevima utvrđenih nepravilnosti, Porezna uprava FBiH će, u skladu sa zakonom, izricati sankcije i vršiti pečaćenje objekata, koji će ostati zatvoreni bez obzira na to da li je u njima planiran ili ugovoren novogodišnji program.