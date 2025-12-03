Istraga u EU otvorila političku buru: Hapšenja bivših diplomata uzdrmala vrh Unije

Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen našla se pred jednim od najtežih ispita u svom drugom mandatu, u trenutku kada istraga o mogućoj prevari u javnim nabavkama potresa politički vrh Evropske unije i prijeti produbiti institucionalnu krizu u Briselu. Priča, koju prenosi Politico, otvara niz pitanja o odgovornosti i povjerenju u evropske strukture, dok protivnici von der Leyen već koriste priliku za nove pritiske.

Evropsko javno tužilaštvo je u utorak potvrdilo hapšenje bivše visoke predstavnice EU za vanjsku politiku Federice Mogherini i Stefana Sannina, visokog diplomate koji trenutno radi u Komisiji. Vijest je odmah odjeknula u političkim krugovima, posebno među kritičarima von der Leyen, koji su obnovili pozive na još jedno glasanje o nepovjerenju. Manon Aubry iz Ljevice u Evropskom parlamentu poručila je da se ovdje ne dovodi u pitanje samo pojedinačna odgovornost, nego i kredibilitet evropskih institucija.

Ako se sumnje tužilaca potvrde, moglo bi se raditi o najvećem skandalu u Briselu još od ostavke Komisije Jacquesa Santera 1999. godine. Prema dosad dostupnim informacijama, istraga se odnosi na postupak tendera iz 2021. i 2022. godine, povezan s osnivanjem diplomatske akademije u saradnji s College of Europe, institucijom na čijem je čelu Mogherini. Tužioci sumnjaju na moguću prevaru, korupciju, sukob interesa i kršenje profesionalne tajne.

Hapšenja su dodatno opteretila odnose između von der Leyen i visoke predstavnice EU Kaje Kallas, pod čijom nadležnošću djeluje Evropska služba za vanjsko djelovanje. Sannino je do početka ove godine bio generalni sekretar te službe, da bi potom prešao na važnu poziciju u Komisiji. Pojedini evropski zvaničnici stali su u odbranu von der Leyen, tvrdeći da se odgovornost pogrešno prebacuje na nju samo zato što je najistaknutija politička figura u Briselu.

Mogherini, Sannino i treća osoba nisu optuženi, a hapšenje samo otvara formalni proces u kojem istražni sudija u naredna dva dana treba odlučiti o daljim koracima. Evropska komisija odbila je komentirati slučaj, dok je College of Europe naveo da ostaje posvećen najvišim standardima integriteta i usklađenosti, bez dodatnih detalja o istrazi.