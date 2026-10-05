Izlaznost na Općim izborima 2026 niža u cijelom TK

Novi podaci pokazuju da je odziv birača u svim lokalnim zajednicama TK bio manji nego na Općim izborima 2022. godine.

Detaljniji podaci o ukupnoj izlaznosti poznati su jutros. CIK BiH je sinoć objavio preliminarne izborne rezultate, dok se posljednji zvanični presjek izlaznosti koji je tokom izbornog dana bio objavljen odnosio na 17 sati. Do tada je glasalo 1.097.589 birača, odnosno 32,20 posto.

Pred zatvaranje biračkih mjesta i neposredno nakon 19 sati u javnosti su se pojavljivali podaci prema kojima je odziv bio nešto veći od 38 posto. Posljednji službeni izvještaj CIK-a o odzivu do 19 sati, koji je jutros dostupan sa detaljnim podacima, pokazuje da je glasalo 1.432.269 od ukupno 3.408.517 birača, odnosno 42,02 posto.

Na području Federacije BiH glasalo je 830.009 od 2.068.973 birača, što predstavlja izlaznost od 40,12 posto. U Republici Srpskoj glasalo je 571.116 od 1.214.449 birača, odnosno 47,03 posto, dok je u Brčko distriktu izlaznost iznosila 38,10 posto.

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Izlaznost na Općim izborima 2026 u 13 gradova i općina TK

Kada se saberu podaci za svih 13 lokalnih zajednica Tuzlanskog kantona, od 432.538 birača glasalo je njih 172.684, odnosno 39,92 posto. Najveća izlaznost zabilježena je u Banovićima, gdje je glasalo 12.567 od 20.649 birača, odnosno 60,86 posto.

U Doboj Istoku izlaznost je iznosila 46,59 posto, uz 4.666 birača koji su izašli na izbore. Gradačac je zabilježio 42,77 posto, a Gračanica 42,30 posto izlaznosti.

U Kladnju je glasalo 42,14 posto birača, dok je u Živinicama izlaznost iznosila 42,01 posto. Čelić je zabilježio odziv od 40,42 posto.

Ispod 40 posto izlaznosti bilo je šest lokalnih zajednica. U Lukavcu je glasalo 15.483 od 41.388 birača, odnosno 37,41 posto, dok je u Tuzli na izbore izašlo 41.453 od 111.738 birača, što predstavlja 37,10 posto.

U Kalesiji je izlaznost iznosila 35,79 posto, u Sapni 35,64 posto, a u Srebreniku 34,95 posto. Najmanji odziv u Tuzlanskom kantonu zabilježen je u Teočaku, gdje je glasao 2.241 od ukupno 6.808 birača, odnosno 32,92 posto.

Pad izlaznosti nastavljen nakon 2018. i 2022. godine

Poređenje s prethodna dva izborna ciklusa pokazuje nastavak pada izlaznosti u Tuzlanskom kantonu. Na nivou Bosne i Hercegovine 2018. godine glasalo je 1.812.839 od 3.355.659 birača, odnosno 54,02 posto, dok je 2022. godine glasalo 1.729.215 od 3.368.666 birača, što je izlaznost od 51,33 posto.

Kada je riječ o gradovima i općinama TK, podaci za 2018. i 2022. odnose se na odziv do 19 sati na redovnim biračkim mjestima i biračkim mjestima za glasanje lično, što omogućava poređenje sa sadašnjim izvještajem o odzivu.

Banovići su i dalje lokalna zajednica sa najvećom izlaznošću u kantonu, ali je ona sa 77,47 posto u 2018. pala na 73,39 posto u 2022, a sada na 60,86 posto. U Doboj Istoku izlaznost je u istom periodu pala sa 60,82 na 58,00, a zatim na 46,59 posto.

Gračanica je 2018. imala izlaznost od 51,39 posto, 2022. od 51,24 posto, a sada 42,30 posto. U Gradačcu je odziv sa 54,10 posto u 2018. pao na 47,75 posto 2022. godine, dok sada iznosi 42,77 posto.

Kalesija je sa 47,73 posto u 2018. pala na 44,92 posto 2022, a ove godine na 35,79 posto. U Kladnju je izlaznost u tri izborna ciklusa smanjena sa 54,34 preko 50,00 na 42,14 posto, dok je u Lukavcu sa 52,52 posto pala na 48,80, a potom na 37,41 posto.

Sličan trend bilježe Sapna, Srebrenik i Teočak. U Sapni je izlaznost sa 49,27 posto 2018. smanjena na 45,83 posto 2022, a sada na 35,64 posto. Srebrenik je u istom periodu pao sa 50,41 na 46,42, a zatim na 34,95 posto, dok je Teočak sa 46,21 posto u 2018. došao do 41,83 posto 2022. i 32,92 posto na ovogodišnjim izborima.

U Tuzli je 2018. glasalo 47,15 posto birača, četiri godine kasnije 46,05 posto, dok je izlaznost na Općim izborima 2026 iznosila 37,10 posto. Živinice su sa 55,54 posto u 2018. pale na 54,57 posto 2022. godine, a sada na 42,01 posto.

TK izgubio gotovo deset procentnih poena u jednom izbornom ciklusu

Zbir podataka za svih 13 gradova i općina pokazuje da je 2018. godine na obuhvaćenim biračkim mjestima glasalo 221.876 od 424.464 birača, odnosno 52,27 posto. Četiri godine kasnije glasalo je 208.606 od 419.845 birača, pa je izlaznost iznosila 49,69 posto.

Ovogodišnjih 39,92 posto znači da je izlaznost na području 13 gradova i općina TK u odnosu na 2022. manja za oko 9,77 procentnih poena. U poređenju sa 2018. godinom razlika iznosi oko 12,35 procentnih poena.