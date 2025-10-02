Jak vjetar u Tuzli večeras, mogući pljuskovi! U Tuzli se danas očekuje vedro vrijeme tokom dana s temperaturama od 4°C ujutro do 12°C poslijepodne. U večernjim satima moguće su slabe kišne padavine uz pojačani vjetar, zbog čega meteorolozi preporučuju nošenje tople jakne i čizama.

Za područje Tuzle aktivno je žuto upozorenje zbog jakog vjetra (≥40 km/h), koje traje od 1. oktobra u 22:00 do 2. oktobra u 21:59, a potom se produžava od 2. oktobra u 22:00 do 3. oktobra u 21:59. Vjetar može nositi krhotine i smetati aktivnostima na otvorenom.

Sedmodnevna prognoza

Narednih sedam dana donosi promjenljivo vrijeme. Početak sedmice bit će hladan i kišovit, dok se u utorak i srijedu očekuje stabilizacija i sunčani dani s temperaturama do 25°C. Srijeda će biti idealna za izlete jer se očekuje potpuno vedro i toplo vrijeme. Petak i subota mogu donijeti pljuskove s umjerenim padavinama, a vjetar će biti umjeren većinu sedmice.

Prognoza za 15 dana

U narednih 15 dana dolazit će do prolaska različitih vremenskih sistema. Nakon toplijeg perioda sredinom sedmice, temperature će postepeno padati, a u drugoj sedmici očekuju se česti pljuskovi i vrijednosti do 7°C. Za putovanja se preporučuju dani od utorka do četvrtka kada će vrijeme biti stabilno i sunčano. Krajem druge sedmice predviđa se povratak kišovitog i hladnog vremena s povećanom vjerovatnoćom padavina.

Izvor: Vremenskaprognoza.ba