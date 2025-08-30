Jaka kiša uzrokovala probleme u saobraćaju

Obilna kiša koja od jutros pada u Hercegovini izazvala je probleme u saobraćaju u Mostaru. Najteža situacija zabilježena je na ulazu u grad iz pravca Jablanice, gdje se zbog zadržavanja vode u podvožnjaku otežano odvija saobraćaj. Na terenu se nalazi policijska patrola koja reguliše kretanje vozila, a vozačima se preporučuje korištenje alternativnog pravca – magistralne ceste M-17.

Iz Bosanskohercegovačkog auto-moto kluba (BIHAMK) saopćeno je da se u većem dijelu zemlje jutros saobraća po mokrim i klizavim kolovozima, dok su u Hercegovini mogući i bočni udari vjetra. Vozačima se savjetuje dodatni oprez, izbjegavanje naglih kočenja i održavanje veće udaljenosti između vozila.

Posebno se upozorava na dionice gdje su učestali odroni, među kojima su putevi Jablanica–Mostar, Mostar–Doljani i Buna–Masline.

Saobraćaj je usporen i na mjestima gdje se izvode radovi, uključujući dionicu autoceste A1 Podlugovi–Sarajevo sjever, te magistralne pravce Semizovac–Olovo i Jablanica–Prozor (Mirci).

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila trenutno su od 10 do 30 minuta, dok je na GP Karakaj i dalje na snazi zabrana za teretna vozila preko 5 tona.

BIHAMK poziva sve učesnike u saobraćaju na strpljenje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije.