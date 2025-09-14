Jakić: BiH treći put ostala bez 200 miliona eura iz Plana rasta

Generalna sekretarka Panevropske unije BiH Zvonimira Jakić upozorila je da neusvajanje Reformske agende ozbiljno narušava kredibilitet Bosne i Hercegovine pred Evropskom unijom i da je građanima već treći put uskraćeno više od 200 miliona eura iz Plana rasta.

„Bosna i Hercegovina je usvajanjem zakona, transparentnosti i poštivanjem odluka pokazala da može napredovati, ali neusvajanje Reformske agende ozbiljno je ugrozilo naš kredibilitet pred Evropskom unijom i već treći put građanima uskratilo više od 200 miliona eura iz Plana rasta“, izjavila je Jakić, dodajući da to nije samo finansijski gubitak već i poruka da političke blokade stoje ispred evropske budućnosti zemlje.

Evropski standardi, a ne blokade

„Evropska komisija u svojim izvještajima nas je jasno upozorila na taj rizik, a najavljeni dolazak europarlamentaraca u BiH potvrđuje da Brisel gubi strpljenje i traži konkretne rezultate. U vremenu geopolitičkih previranja, kada evropske zemlje sankcioniraju sve one koji blokiraju evropski put BiH, nemamo pravo na stagnaciju dok susjedi odlučno napreduju ka članstvu“, istakla je Jakić.

Naglasila je da građani Bosne i Hercegovine zaslužuju evropske standarde, a ne blokade koje ugrožavaju njihovu budućnost.

Istinski evropski iskorak

„Na području vanjske politike Bosna i Hercegovina pokazuje jedinstvo i aktivnost, ali bez unutrašnjih reformi ta slika ostaje nepotpuna i nedovoljna za istinski evropski iskorak. Evropski put nema alternativu – na domaćim liderima je da dokažu da ga žele djelima, a ne samo retorikom“, navela je Jakić.

Dodala je da je „vrijeme da prestanemo gubiti dragocjene šanse i pokažemo da BiH može pratiti evropski ritam“.

„Svako dalje odlaganje znači, ne samo gubitak novca, već i sve dublji jaz između obećanja i stvarnih potreba građana“, kazala je Jakić.

Prema njenim riječima, pred BiH sada stoji ozbiljan test – uskladiti reforme sa preporukama Evropske komisije i iskoristiti sredstva iz evropskih fondova. „U narednim mjesecima od naše političke volje zavisit će hoćemo li ostati kandidat s blokadama ili postati zemlja koja se istinski približava članstvu. Bez reformi BiH gubi kredibilitet i dostojanstvo – Evropa čeka, a mi i dalje stojimo“, poručila je Jakić.