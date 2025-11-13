Jala Brat snima duet sa Sašom Šunjkom iz Kluba Zmajevo srce

Saša Šunjka, mladi konobar iz Kluba Zmajevo srce u Tuzli i osoba s Down sindromom, doživio je trenutak koji će obilježiti njegov život i rad. Nakon što je njegova priča o radu, kreativnosti i svakodnevnom optimizmu privukla veliku pažnju javnosti, poznati reper Jala Brat pristao je snimiti duet sa Sašom.

Riječ je o pjesmi pod nazivom „Sale brate“, koja govori o Sašinom životnom putu, njegovom radu u Klubu Zmajevo srce, kao i o ljudima koji su mu, kako kaže, postali dio porodice od trenutka kada je dobio priliku da radi i živi samostalnije. Tekst pjesme napisao je njegov prijatelj i osnivač Kluba Zmajevo srce, Omer Isović.

Ova saradnja dobila je snažan odjek, jer pokazuje da inkluzija nije koncept nego stvarna, svakodnevna praksa kada postoji volja i razumijevanje. Zajednica okupljena oko Zmajevog srca poručuje da je Sašino ostvarenje sna ujedno i poruka da osobe s Down sindromom imaju talente, potencijal i pravo na prostor u kulturi i umjetnosti.

Jala Brat je prihvatio saradnju nakon što je čuo Sašinu priču, a iz Kluba Zmajevo srce poručuju da je to primjer da prepoznavanje nečije energije i dobrote može postati pokretač pozitivnih promjena u društvu.

Tuzla s razlogom prati ovu priču s ponosom, a iz Kluba Zmajevo srce najavljuju da će uskoro biti objavljeni detalji o snimanju i datumu predstavljanja pjesme.