Japanski filmski festival od 19. do 21. decembra u Tuzli

Japanski filmski festival bit će održan u Tuzli od 19. do 21. decembra u saradnji s Japanskom fondacijom i Centrom za kulturu Tuzla.

Ovo je dio Japanskog filmskog festivala 2025-2026 u BiH, koji se održava u pet gradova BiH od novembra 2025. do februara 2026. godine. Nakon Trebinja i Mostara, Tuzla će biti treći grad domaćin festivala, koji će kasnije biti nastavljen u Sarajevu i Banjoj Luci.

“Zaista smo uzbuđeni što predstavljamo festival ovom historijskom i kulturno živopisnom gradu, i zahvalni smo na prilici da tuzlanskoj publici pružimo dobrodošlicu japanskoj kinematografiji.” navode organizatori.

Tri filma koja će biti predstavljena na ovogodišnjem festivalu odražavaju japansko društvo i nude jedinstvenu priliku publici da stekne dublji uvid u ovu zemlju iz različitih perspektiva.

Japan i Bosna i Hercegovina će u februaru 2026. godine proslaviti 30. godišnjicu uspostavljanja diplomatskih odnosa.

“Nadamo se da će ovaj filmski festival poslužiti kao most prijateljstva i međusobnog razumijevanja između naše dvije zemlje” saopćeno je iz Ambasade Japana u BiH.