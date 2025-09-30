Javni poziv za sticanje zvanja instruktora vožnje motornih vozila u TK

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona raspisalo je Javni poziv za prijavu kandidata za sticanje zvanja instruktora vožnje motornih vozila.
Poziv je objavljen na osnovu člana 2. Pravilnika o sticanju zvanja instruktora vožnje motornih vozila („Službeni glasnik BiH“, broj 15/07 i 41/07).
Ko može aplicirati?
Pravo osposobljavanja i polaganja ispita, odnosno prijave na Javni poziv, ima osoba koja ispunjava sljedeće uslove:
Završena najmanje srednja stručna sprema (SSS);
Vozačka dozvola – posjeduje vozačku dozvolu one kategorije/potkategorije za koju polaže ispit, najmanje tri godine;
Ljekarsko uvjerenje – o zdravstvenoj sposobnosti za instruktora vožnje, ne starije od 12 mjeseci;
Bez zabrane upravljanja vozilom – da u posljednjih pet godina nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom.
Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti svoje prijave uz propisanu dokumentaciju, u zatvorenoj koverti, na adresu:
Ministarstvo obrazovanja i nauke TK
Fra Grge Martića 8,
75 000 Tuzla
(Pisarnica zajedničkih organa Vlade TK)
Na koverti je potrebno naznačiti:
„Prijava na Javni poziv za sticanje zvanja instruktora vožnje motornih vozila“
Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objave Javnog poziva u dnevnom listu. Javni poziv je objavljen 30. septembra 2025. godine u „Večernjem listu“.
Više informacija o uslovima i potrebnoj dokumentaciji možete pronaći OVDJE.