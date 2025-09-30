Javni poziv za sticanje zvanja instruktora vožnje motornih vozila u TK

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona raspisalo je Javni poziv za prijavu kandidata za sticanje zvanja instruktora vožnje motornih vozila.

Poziv je objavljen na osnovu člana 2. Pravilnika o sticanju zvanja instruktora vožnje motornih vozila („Službeni glasnik BiH“, broj 15/07 i 41/07).

Ko može aplicirati?

Pravo osposobljavanja i polaganja ispita, odnosno prijave na Javni poziv, ima osoba koja ispunjava sljedeće uslove:

Završena najmanje srednja stručna sprema (SSS); Vozačka dozvola – posjeduje vozačku dozvolu one kategorije/potkategorije za koju polaže ispit, najmanje tri godine; Ljekarsko uvjerenje – o zdravstvenoj sposobnosti za instruktora vožnje, ne starije od 12 mjeseci; Bez zabrane upravljanja vozilom – da u posljednjih pet godina nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom.

Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti svoje prijave uz propisanu dokumentaciju, u zatvorenoj koverti, na adresu:

Ministarstvo obrazovanja i nauke TK

Fra Grge Martića 8,

75 000 Tuzla

(Pisarnica zajedničkih organa Vlade TK)

Na koverti je potrebno naznačiti:

„Prijava na Javni poziv za sticanje zvanja instruktora vožnje motornih vozila“

Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objave Javnog poziva u dnevnom listu. Javni poziv je objavljen 30. septembra 2025. godine u „Večernjem listu“.

Više informacija o uslovima i potrebnoj dokumentaciji možete pronaći OVDJE.