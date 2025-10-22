Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona raspisalo je javni poziv za dodjelu stipendija učenicima koji su upisali zanimanja sa liste deficitarnih zanimanja za školsku 2025/2026. godinu. Ovaj poziv raspisan je na osnovu člana 13. Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o utvrđivanju liste deficitarnih zanimanja, kao i uslova, kriterija, postupka i načina dodjele i isplate stipendija redovnim učenicima prvih razreda srednjih škola. Cilj programa je poticanje upisa u zanimanja za kojima postoji povećana potražnja na tržištu rada, te podrška mladima koji su odabrali obrazovne smjerove od posebnog značaja za privredni razvoj kantona. Konkurs, kao i prijavni obrazac dostupan je na linku ispod:

Konkurs za dodjelu stipendija redovnim učenicima prvih razreda srednjih škola koji su upisali zanimanja sa liste deficitarnih zanimanja za školsku 2025/2026. godinu

Prijavni obrazac

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja (21.10.) na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona. Prijave na Konkurs sa potrebnom dokumentacijom šalju se putem pošte preporučeno ili predavanjem lično na adresu: Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, ulica Fra Grge Martića 8, 75 000 Tuzla, sa naznakom da se radi o prijavi na Konkurs za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja.