Objavljen Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2025.

Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona objavila je Javni poziv poslodavcima za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2025. godine.
Riječ je o mjeri aktivne politike zapošljavanja koja ima za cilj poticanje novih radnih mjesta, smanjenje nezaposlenosti i jačanje privrednih kapaciteta na području Tuzlanskog kantona.
Poziv je otvoren za sve zainteresovane poslodavce koji ispunjavaju uslove propisane Programom, a koji žele ostvariti finansijsku podršku prilikom zapošljavanja novih radnika.
Tekst Javnog poziva, detaljna uputstva za prijavu i realizaciju, kao i prijavni obrazac i sam Program dostupni su na linkovima ispod.
UPUTSTVO ZA PRIJAVU I REALIZACIJU PROGRAMA
Javni poziv objavljen je 11.9.2025. godine i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.