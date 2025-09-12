Objavljen Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2025.

Edina Rizvić Aščić
Foto: Ilustracija

Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona objavila je Javni poziv poslodavcima za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2025. godine.

Riječ je o mjeri aktivne politike zapošljavanja koja ima za cilj poticanje novih radnih mjesta, smanjenje nezaposlenosti i jačanje privrednih kapaciteta na području Tuzlanskog kantona.

Poziv je otvoren za sve zainteresovane poslodavce koji ispunjavaju uslove propisane Programom, a koji žele ostvariti finansijsku podršku prilikom zapošljavanja novih radnika.

Tekst Javnog poziva, detaljna uputstva za prijavu i realizaciju, kao i prijavni obrazac i sam Program dostupni su na linkovima ispod.

JAVNI POZIV

UPUTSTVO ZA PRIJAVU I REALIZACIJU PROGRAMA

PRIJAVA/OBRAZAC 1

PROGRAM

Javni poziv objavljen je 11.9.2025. godine i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

