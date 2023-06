Jedini inkluzivni kafić u Tuzli pred zatvaranjem: Jesmo li kao društvo zakazali?

Boris je 35-godišnjak sa Down sindromom. Osoba je koja ne priča, ali njegov osmijeh govori više od svake riječi. A glavni uzrok njegovoj sreći je posao i osjećaj da je društveno koristan. U Klubu “Zmajevo srce”, Boki, kako ga zovu, radi skoro godinu dana.

”On, nije samo on, nego ta vrsta djece, oni vole da su angažovani, da neko razmišlja o njima i on je odmah drugačiji kad je zauzet nečim”, kazao nam je Sadik Kasumović, Borisov otac.

Osim Borisa u Klubu “Zmajevo srce” radi još pet osoba sa Down sindromom i drugim poteškoćama. Većini je ovo prvi posao. Svima njima najdraže od svega je što borave sa drugim ljudima, što se druže. Međutim, tih ljudi je sve manje. Klub “Zmajevo srce” posljednjih nekoliko mjeseci posluje jako loše, dnevni pazari ne prelaze 20 KM, a troškovi su ogromni. Zbog svega, uprava razmišlja o zatvaranju, ali ne toliko zbog finansija, koliko zbog drugih razloga.

”Ja sam imao poziva nakon ovoga, ljudi koji nude finansijsku pomoć, ali ja kažem nije to toliko stvar u finansijama, šta će nam pare ako ti momci nemaju koga uslužiti. Oni žele da poslužuju goste, žele da uživaju u komunikaciji”, ističe Omer Isović, predsjednik Kluba “Zmajevo srce”.

Da je ovim mladim i izuzetno vrijednim osobama osjećaj društvene vrijednosti ispred materijalnog, tvrdi i struka. Osobe sa Down sindromom su izrazito inteligentne, a posebno su druželjubivi. Rad ih čini još sretnijim osobama.

“Ovi mladi ljudi zaista jesu motivisani da rade, žele da rade, ne žele biti korisnici davanja isto to ne žele njihovi roditelji što je jako važno. A za društvo pored svega, veliki je značaj jer osobe sa invaliditetom zapošljavanjem prestaju biti korisnici raznih socijalnih davanja”, kazala je Vesna Bratovčić, profesorica na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu UNTZ.

Nakon što je predsjednik Kluba najavio potencijalno zatvaranje, ponovo se, iako ne previše, povećao broj gostiju. Oni koje smo zatekli, u Klub dolaze od samog otvaranja i razočarani su što ova vrijedna ekipa razmišlja da zatvori vrata kafića.

“Podržavam ih, drago mi je što je ovako sve uredno, što je nešto urađeno za njih i da vide da su dobrodošli u našem društvu i da naravno mogu doprinijeti”, kaže nam gost Mirsad.

“Mi sami građani Tuzle bismo trebali podržati ovaj projekat jer očito poslije svih ovih priča mi smo kao društvo zakazali”, kaže gošća Kluba Zehra.

Iako bi im značila bolja podrška vlasti, jer su izdaci veliki, a mjesecima nema prihoda, da bi trenutno najznačanija bila podrška građana, mišljenja je i Isović.

“Najvažnije da mi imamo svijest ljudi da dođu na jedno takvo mjesto popit kafu i to je poenta. Mi nismo na budžetu, nas nekoliko u tom Udruženju daje sebe, tu je i moja porodica koja to radi godinu dana. Ako mene Saša pita, Omere što to nas ljudi ne vole pa neće da dođu, ja sam onda poražen, jednom ću naći izgovor, ali drugi put je to teško”, kazao je Omer Isović, predsjednik Kluba “Zmajevo srce”.

A oni koji žele podržati vrijedne uposlenike Kluba Zmajevo srce, mogu ih posjetiti svakog dana u Tržnom centru na Sjenjaku. Dočekat će ih sigurno najslađa kafa u gradu i najiskreniji osmijeh.