Jedna mala stvar u autu može vas koštati stotine maraka

Ventilacija radi punom snagom, ali zrak jedva izlazi iz otvora, klima teško hladi, a iz sistema se širi neugodan, pljesniv miris. Mnogi vozači u takvoj situaciji pomisle na skup kvar kompresora, no uzrok je često mnogo jednostavniji, zapušten filter kabine.

Ovaj mali i često zanemareni dio ima ključnu ulogu u kvaliteti zraka koji udišete tokom vožnje. Njegova funkcija je da zadrži prašinu, polen, čađ, smog, bakterije i štetne plinove prije nego što uđu u unutrašnjost vozila. Istraživanja pokazuju da zrak u automobilu može biti i nekoliko puta zagađeniji od vanjskog, jer se štetne čestice zadržavaju u zatvorenom prostoru. Kada se filter zaprlja i začepi, njegova efikasnost naglo opada, a vlaga i nečistoća stvaraju idealne uslove za razvoj plijesni i bakterija. Svakim uključivanjem ventilacije te čestice dospijevaju direktno u pluća, što može izazvati alergijske reakcije, iritaciju očiju, glavobolje i pogoršanje simptoma astme.

Zapušten filter ne utiče samo na zdravlje, već i na rad klimatizacijskog sistema. Začepljen filter otežava protok zraka, pa ventilator i kompresor moraju raditi pod većim opterećenjem kako bi postigli željenu temperaturu. Rezultat su slabije hlađenje i grijanje, povećano trošenje dijelova i mogućnost skupih kvarova. Dugotrajno opterećenje može dovesti do pregrijavanja ventilatora, a u određenoj mjeri i do blagog povećanja potrošnje goriva.

Automobil obično šalje jasne znakove da je vrijeme za zamjenu filtera. Smanjen protok zraka, čak i pri najvećoj brzini ventilatora, neugodan miris nakon uključivanja klime, češće magljenje stakala ili pojačana buka iz ventilacije ukazuju na problem. Ignorisanje tih simptoma znači nastavak vožnje u zagađenom zraku i rizik od oštećenja sistema.

Stručnjaci preporučuju zamjenu filtera kabine svakih 15.000 do 20.000 kilometara ili najmanje jednom godišnje. Interval bi trebao biti kraći ako se vozilo često koristi u gradskim gužvama, na prašnjavim cestama ili u periodima visoke koncentracije polena. Cijena filtera obično se kreće od 30 do 100 konvertibilnih maraka, zavisno od tipa i modela vozila, što ga čini jednim od najpovoljnijih zahvata održavanja.

Na tržištu su dostupni standardni filteri koji zadržavaju krupne čestice, modeli s aktivnim ugljenom koji neutralizuju neugodne mirise i štetne plinove te napredni antialergijski filteri s posebnim premazom protiv bakterija.

Zamjena filtera na većini modernih automobila nije komplikovana i često se može obaviti za desetak minuta, bez posebnog alata. Najčešće se nalazi iza pretinca za rukavice na suvozačevoj strani. Nakon uklanjanja poklopca kućišta, stari filter se izvadi, a novi postavi u smjeru označenom strelicom za protok zraka. Za tačne upute preporučuje se konsultovanje priručnika vozila ili stručnjaka.

Redovna zamjena filtera kabine ne znači samo svježiji zrak u automobilu, već i duži vijek trajanja ventilacijskog sistema i sigurniju vožnju.