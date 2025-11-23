Jeste li spremni za novo zahlađenje i snijeg, jer prema najavama meteorologa amatera pred nama je još jedna sedmica koju će obilježiti nagle promjene vremena. Nakon tmurnog i hladnog vikenda, već početkom naredne sedmice očekuje se snažno južno strujanje koje će donijeti iznenadno otopljenje. U jutarnjim satima u mnogim predjelima biće slabog do umjerenog mraza, ali će danju temperatura brzo rasti, pa bi se snijeg u područjima ispod oko devetsto metara nadmorske visine mogao gotovo potpuno otopiti.

Nova promjena vremena

U isto vrijeme na zapadu i jugozapadu približavat će se oblačni sistem koji će donijeti kišu. Do utorka navečer padavine će se proširiti i na sjeverne te centralne dijelove regiona. Bit će relativno toplo za ovo doba godine, uz južni vjetar koji na planinskim područjima može povremeno biti vrlo jak. Kako dan bude odmicao, na zapadu će početi jače zahlađenje koje će se tokom srijede proširiti i na ostatak regiona.

Od srijede poslijepodne uslijedit će osjetniji pad temperature. Počet će puhati hladan sjeverozapadni vjetar, a dnevne vrijednosti će pasti na svega jedan do sedam stepeni Celzijusa. Planine iznad osamsto metara nadmorske visine ponovo će zabijeliti, dok je još nejasno koliko bi snijega moglo pasti u nižim predjelima. Završni dio sedmice donijet će uticaj ciklona nad južnim Jadranom koji bi mogao pojačati padavine, posebno prema jugoistoku regiona. Temperature će ostati ispod prosjeka za kraj novembra, a vjetar će mijenjati smjer u zavisnosti od položaja ciklona.

Kretanje ciklona uticat će na intenzitet padavina, pa se za istočnu Bosnu, Srbiju, Crnu Goru i dijelove Hrvatske gotovo sigurno najavljuje vlažnije i hladnije vrijeme.