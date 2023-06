Danas prije podne pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U ostatku dana naoblačenje praćeno lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren u Bosni uglavnom istočni, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 21, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 °C.

Biometeorološke prilike i dalje su relativno nepovoljne, ponajviše zbog promjenljivog vremena. Nakon stabilnijeg, svježijeg i ugodnijeg jutra, u poslijepodnevnim satima su širom zemlje mogući lokalni pljuskovi, što će uzrokovati promjenu raspoloženja kod osjetljivih osoba, kao i meteopatske reakcije u vidu blaže glavobolje, nesanice, dekoncentracije.