Kabinet Denisa Bećirovića upozorava na lažne sadržaje i pokušaje digitalne manipulacije

Ali Huremović
Kabinet člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Denisa Bećirovića upozorio je javnost na intenziviranje negativne kampanje koja se posljednjih mjeseci vodi protiv njega putem društvenih mreža i pojedinih online medija sumnjivog porijekla i vlasništva.

U saopćenju se navodi da se u javnosti sve češće pojavljuju foto, video i audio montaže u kojima se neovlašteno koriste fotografije i glas Denisa Bećirovića, s ciljem njegove kompromitacije i obmane građana.

„Riječ je o digitalnim prevarama i pokušajima manipulacije kojima se zloupotrebljavaju lik i glas člana Predsjedništva BiH. Građanima savjetujemo da ne nasjedaju na ovakve sadržaje i da ne dijele lične, identifikacione ni bankovne podatke, kao ni da ne učestvuju u sumnjivim finansijskim transakcijama“, navodi se u upozorenju.

Kabinet ističe da je riječ o ciljanim hibridnim aktivnostima koje imaju za cilj diskreditaciju državnih institucija i visokih zvaničnika Bosne i Hercegovine.

„Ovakvi pokušaji dio su šire kampanje usmjerene na potkopavanje povjerenja u institucije države. Na sve takve napade odgovorit ćemo istinom, odgovornošću i dosljednošću u radu“, poručeno je iz Kabineta Denisa Bećirovića.

Bećirović, kako se navodi, nastavlja s konkretnim i posvećenim djelovanjem u interesu države Bosne i Hercegovine i svih njenih građana.

