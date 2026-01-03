Kako da kora za pitu uvijek bude savršeno tanka i elastična: Evo u čemu je tajna

Da li se i vama dešava da kora za pitu nikad ne ispadne kao bakina – mekana, podatna i bez pucanja? Razlog nije u vrsti brašna, već u jednoj često zanemarenoj stvari, temperaturi vode.

Zašto kora puca i ne može se lijepo razvlačiti?

Ključna razlika između kore koja se lako razvlači i one koja puca krije se u vodi. Ledeno hladna voda usporava razvoj glutena u tijestu, zbog čega ono ostaje mekano, elastično i savitljivo. Suprotno tome, mlaka ili topla voda ubrzava aktivaciju glutena, pa tijesto postaje žilavo i sklono pucanju.

Koja voda je najbolja za tijesto za pitu?

Najbolji izbor je hladna voda iz frižidera, a još bolji rezultat postiže se ako se doda nekoliko kockica leda. Ovakva voda omogućava da tijesto zadrži elastičnost i lakoću prilikom razvlačenja.

Recept za savršenu koru za pitu – korak po korak

Evo jednostavnog postupka koji koristi trik s hladnom vodom:

U veću posudu stavite 500 g mekog brašna

Dodajte prstohvat soli

Sipajte 250 ml ledene vode (po potrebi dodajte par kockica leda)

Umiješajte 2 kašike ulja

Zamijesite glatko tijesto

Pokrijte i ostavite da odmori 30 minuta

Razvlačite na pobrašnjenoj površini – tijesto će biti mekano i elastično

Kako spriječiti pucanje tijesta?

Tijesto najčešće puca jer je previše tvrdo ili je gluten previše razvijen. Da biste to izbjegli:

Koristite meko, a ne oštro brašno

Voda mora biti hladna, nikako mlaka

Tijesto obavezno ostavite da odmori najmanje 30 minuta

Nemojte pretjerivati s miješenjem – dovoljno je da se sastojci sjedine

Šta zapamtiti za savršenu pitu?

Ledeno hladna voda je najvažniji sastojak

Odmor tijesta je obavezan

Koristite hladno ulje za dodatnu elastičnost

Tehnika je važnija od samih sastojaka

Uz ove savjete, kora za pitu će vam svaki put ispasti tanka, elastična i laka za razvlačenje – baš kao nekada kod bake.