Kako da prepoznamo da nam fali magnezija u organizmu pitanje je koje postaje sve aktuelnije jer savremeni način života, stres i nepravilna ishrana doprinose sve većem riziku od manjka ovog minerala.

Jedan od prvih znakova koji može ukazivati na manjak magnezija jesu grčevi u mišićima. Ako se često dešavaju noću ili tokom fizičke aktivnosti, to može biti signal da organizmu nedostaje magnezij. Osim toga, osjećaj slabosti, drhtavica i trnci u rukama ili nogama mogu ukazivati na isti problem.

Umor bez jasnog razloga još je jedan pokazatelj. Ljudi kojima nedostaje magnezija često osjećaju hronični umor, slabiju koncentraciju i nervozu. Zbog toga se ovaj mineral povezuje i sa zdravljem nervnog sistema, pa njegov nedostatak može uticati i na raspoloženje. Nervoza, razdražljivost ili čak simptomi slični anksioznosti mogu biti posljedica manjka magnezija.

Problemi sa spavanjem takođe su čest znak. Magnezij pomaže u regulaciji hormona koji utiču na san, pa njegov manjak može uzrokovati nesanicu ili nemiran san. Osobe koje se bude umorne, iako su spavale dovoljno sati, trebale bi obratiti pažnju na unos ovog minerala.

Srčani ritam takođe može biti pogođen. Blage aritmije, preskakanje srca ili ubrzan rad srca ponekad su povezani sa nedostatkom magnezija. Iako ovi simptomi mogu imati različite uzroke, vrijedi ih shvatiti ozbiljno i konsultovati ljekara.

Zatvor ili učestali problemi sa varenjem mogu biti posljedica manjka, jer magnezij igra važnu ulogu u radu mišića probavnog sistema.

Nedostatak magnezija često je posljedica nepravilne ishrane siromašne zelenim povrćem, orašastim plodovima i integralnim žitaricama. Takođe, osobe koje konzumiraju previše kofeina ili alkohola, kao i oni koji su pod hroničnim stresom, imaju veći rizik od manjka.

Iako su simptomi različiti, zajedničko im je da narušavaju svakodnevni život. Zato je važno na vrijeme prepoznati znakove koje tijelo šalje i obogatiti ishranu namirnicama bogatim magnezijem ili po preporuci stručnjaka koristiti suplemente.