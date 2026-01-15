Kako zaštititi bebe i mališane od prehlada i infekcija

Tokom hladnijih mjeseci djeca su podložnija prehladama, virusnim oboljenjima i različitim infekcijama, a najugroženije su bebe i mala djeca čiji se imunitet još uvijek razvija.

Zbog toga u zimskom periodu posebnu ulogu imaju uravnotežena ishrana, pravilna njega i zdrave dnevne navike koje doprinose jačanju prirodne odbrane organizma.

U prvim mjesecima života dijete dobija zaštitu od majke, prvenstveno putem dojenja. Kada dojenje nije opcija, adaptirane početne formule obogaćene su hranjivim sastojcima koji podržavaju razvoj imuniteta i pravilan rast.

Oko šestog mjeseca započinje uvođenje dohrane, pri čemu je važno da obroci budu raznoliki i da sadrže voće, povrće, žitarice i meso. Poseban naglasak treba staviti na dovoljan unos tečnosti, kao i na namirnice bogate željezom i cinkom.

Pored ishrane, bitno je dijete adekvatno utopliti tokom hladnih dana, redovno provjetravati prostorije i svakodnevno boraviti na otvorenom. Ove jednostavne mjere mogu značajno doprinijeti očuvanju zdravlja u zimskom periodu.

Ukoliko beba ili dijete razviju simptome poput kašlja, začepljenog ili curenja nosa te povišene temperature, potrebno je pravovremeno reagovati i obratiti se ljekaru, jer se i blaže infekcije kod najmlađih mogu brzo zakomplikovati.