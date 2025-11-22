Kakvo nas vrijeme danas očekuje?

U BiH jutros preovladava oblačno vrijeme, s kišom na području Hercegovine te kišom i snijegom u većem dijelu Bosne. Temperature u 07 sati kretale su se od -2 stepena na Sokocu do 9 stepeni u Trebinju, dok je u Sarajevu izmjeren atmosferski pritisak od 938 hPa, niži od uobičajenog i u padu. u tuzli je u 07 sati izmjereno 0 stepeni Celzijusa.

Dan obilježen snijegom u Bosni i kišom u Hercegovini

Tokom dana očekuje se nastavak oblačnog vremena, uz snijeg i susnježicu u Bosni te kišu u Hercegovini. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a dnevne temperature kretaće se između -2 i 4 stepena, na jugu od 6 do 12 stepeni.

