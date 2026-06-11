Kao nekad u Johannesburgu: Meksiko i Južna Afrika ponovo otvaraju Mundijal

Historija Mundijala često zna vratiti iste aktere na veliku scenu, a upravo takvu priču ovog puta pišu Meksiko i Južnoafrička Republika. Šesnaest godina nakon što su otvorili Svjetsko prvenstvo u Johannesburgu, ove dvije selekcije ponovo će odigrati prvu utakmicu najvećeg nogometnog turnira.

Mnogi ljubitelji nogometa još pamte 11. juni 2010. godine, zvuk vuvuzela, stadion ispunjen bojama i trenutak kada je Siphiwe Tshabalala snažnim udarcem pogodio mrežu Meksika. Bio je to gol koji je odmah postao dio historije svjetskih prvenstava, jednako kao i njegova proslava koja se i danas prepričava.

Meksiko je te večeri izbjegao poraz zahvaljujući Rafaelu Márquezu, koji je u finišu susreta pogodio za konačnih 1:1. Za Južnu Afriku je to ostala utakmica velikih emocija, ali i prvenstvo koje nije donijelo prolazak dalje.

Godine su prošle, okolnosti su se promijenile, ali simbolika je ostala ista. Ovoga puta domaćin je Meksiko, a utakmica će biti odigrana na legendarnom stadionu Azteca u Mexico Cityju, jednom od najpoznatijih nogometnih hramova na svijetu.

Na klupi Meksika ponovo je Javier Aguirre, čovjek koji je vodio reprezentaciju i 2010. godine. Uz njega je danas i Rafael Márquez, nekadašnji strijelac protiv Južne Afrike, a sada pomoćni trener i budući nasljednik na klupi nacionalnog tima.

Meksiko u ovo prvenstvo ulazi sa željom da konačno prekine niz razočarenja na svjetskim prvenstvima. Iako godinama važi za jednu od najjačih selekcija CONCACAF zone, El Tri već dugo ne uspijeva napraviti veliki iskorak na najvećoj sceni.

Ni Južnoafrička Republika nakon Mundijala 2010. nije imala lagan put. Bafana Bafana propustili su naredna tri svjetska prvenstva, a povratak na Mundijal 2026. za ovu selekciju ima posebno značenje.

Selektor Hugo Broos izgradio je disciplinovan tim, oslonjen uglavnom na igrače iz domaćeg prvenstva, uz nekoliko fudbalera koji nastupaju u inostranstvu. Južnoafrikanci u duel s domaćinom ulaze rasterećeno, svjesni da je pritisak na strani Meksika.

Zbog nadmorske visine u Mexico Cityju, reprezentacija Južne Afrike ranije je stigla u Meksiko i pripreme obavila u Pachuci, kako bi se što bolje prilagodila uslovima koji čekaju igrače na otvaranju turnira.

Kao i 2010. godine, Južna Afrika će pokušati iznenaditi favorita, dok će Meksiko pred svojim navijačima tražiti pobjedu i početak prvenstva koji bi mogao vratiti vjeru u generaciju od koje se mnogo očekuje.

Nekada su igrali u sjeni vuvuzela i afričkog ritma, danas se susreću pod svjetlima Aztece. Meksiko i Južna Afrika ponovo otvaraju Mundijal, u utakmici koja već prije prvog sudijskog zvižduka nosi posebnu težinu.