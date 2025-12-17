Kiša i magla otežavaju vožnju, brojni radovi i posebna regulacija saobraćaja širom BiH

Zbog kiše koja pada u većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraća se po mokrom kolovozu. Magla smanjuje vidljivost na području Orašja, Odžaka, Glamoča, kao i ponegdje u Tuzlanskom kantonu.

Zbog radova na zamjeni rasvjetnih tijela za saobraćaj je zatvorena cijev tunela Bijela Vlaka, na dionici autoceste A-1 Bijača-Počitelj. Saobraća se dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.

Zbog izvođenja radova na implementaciji kablovske kanalizacije na dionici autoceste A-1 Visoko-Podlugovi, za saobraćaj su zatvorene vozna i zaustavna traka.

U toku je izgradnja bukobrana na dionici autoceste A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na magistralnoj cesti Buna-Stolac, u naselju Hodbina izvode se sanacioni radovi zbog čega se svakog dana (osim nedjelje) od 07:30 do 16 sati saobraća usporeno, jednom trakom.

U mjestu Donje Paprasko, na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica, izvode se radovi na sanaciji dilatacija na mostu. Na mjestu radova postavljeni su semafori i saobraća se usporeno, jednom trakom.

U toku je sanacija kosine na magistralnoj cesti Olovo-Semizovac, zbog čega se saobraća usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Radovi su aktuelni i na magistralnim cestama: Bileća-Trebinje (na lokalitetu Žudojevići), Gacko-Foča (u Sastavcima), te na ulazu u Neum.

Radovi na sanaciji rasvjete u tunelu Sikola II na magistralnoj cesti Žepče-Maglaj izvode se u noćnim satima (od 23 do 5 sati), kada se kroz tunel saobraća jednom trakom-naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz kraća zadržavanja.

S obzirom da su praznici pred nama, od petka 19. decembra očekuje se pojačan promet vozila na graničnim prelazima prema Hrvatskoj.

– Na vrijeme isplanirajte vaše putovanje i provjerite stanje na cestama i graničnim prelazima, kako bi izbjegli dodatna zadržavanja – savjetuju iz IC BiHAMK-a.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. decembra granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.