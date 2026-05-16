Kiša usporava saobraćaj u BiH, vozačima se savjetuje oprez

U većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraća se po mokrom i mjestimično klizavom kolovozu, zbog kiše koja pada u brojnim krajevima, saopćeno je iz BIHAMK-a.

Vozači se upozoravaju na učestale odrone zemlje i kamenja, kao i na mogućnost oborenih stabala na kolovozu zbog jakog vjetra. Iz BIHAMK-a apeluju da se vožnja i brzina prilagode trenutnim uslovima na cestama.

Na magistralnim cestama Dobro Polje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje saobraćaj je dozvoljen za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila teža od 3,5 tone i dalje obustavljen.

Zbog sanacije kolovoza zatvorena je dionica autoceste A-1 Kakanj, Lašva u dužini od tri kilometra, a vozila se preusmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste.

Radovi su aktuelni i na dionicama autoceste A-1 Sarajevo sjever, Podlugovi, Sarajevo zapad, Lepenica i Počitelj, Bijača, gdje je saobraćaj u oba smjera preko mosta Hercegovina preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnoj cesti M-5, na dionici granični prelaz Izačić, Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u blizini radova, uz naizmjenično propuštanje.

Duga kolona vozila zabilježena je na izlazu iz BiH na graničnom prelazu Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima frekvencija saobraćaja povremeno je pojačana, ali zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.

Iz BIHAMK-a podsjećaju da su zbog novog sistema registracije putnika pri ulasku i izlasku iz zemalja Evropske unije, EES, moguća duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, dok je granični prelaz Karakaj otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.