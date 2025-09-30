Razlika penzije je pravo koje se odnosi na određenu grupu penzionera, a tiče se onih čiji je iznos penzije manji od zakonom utvrđene najniže penzije. U praksi to znači da pojedini korisnici penzija mogu podnijeti zahtjev kako bi im se nadomjestila razlika i kako bi primali iznos najmanje penzije koja je propisana u Federaciji BiH.

Ko ima pravo na razliku penzije

Pravo na razliku penzije imaju korisnici srazmjernih penzija, bilo da se radi o starosnim, invalidskim ili porodičnim, pod uslovom da su ostvarili najmanje 12 mjeseci penzijskog staža nakon 30. aprila 1992. godine. Ova razlika se dodjeljuje isključivo u slučajevima kada je njihov obračunati iznos manji od zakonski utvrđene najniže penzije.

Na ovo pravo ne mogu računati korisnici koji imaju poseban staž, osim u onim situacijama koje su zakonom jasno definisane kao izuzetak. Takođe, da bi se ostvarilo pravo na razliku penzije, korisnik mora imati prebivalište u Federaciji BiH ili Distriktu Brčko, dok povratnici u Republiku Srpsku imaju pravo na ovo primanje pod istim uslovima.

Ko podnosi zahtjev i na koji način

Zahtjev za razliku penzije podnosi sam korisnik penzije nadležnom zavodu za penzijsko-invalidsko osiguranje, i to prema mjestu prebivališta ili zavodu koji već isplaćuje penziju. Pravo se ne ostvaruje automatski, nego tek od trenutka podnošenja zahtjeva, zbog čega je važno da penzioneri na vrijeme prikupe dokumentaciju i predaju zahtjev.

Razlika penzije se obračunava i isplaćuje tako da korisnik prima iznos jednak najnižoj penziji propisanoj u Federaciji BiH, a odluka o pravu donosi se nakon što zavod razmotri ispunjenost uslova.

