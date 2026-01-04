Koferi puni uspomena: Gužve i rastanci nakon praznika u Tuzli

Praznici su završeni, a autobuske stanice širom Bosne i Hercegovine ponovo su ispunjene koferima, zagrljajima i tihim rastancima.

Mnogi građani koji rade i žive u inostranstvu, prije svega u Njemačkoj, nakon prazničnih dana vraćaju se svakodnevnim obavezama, a gužve na peronima ponovo postaju dio stvarnosti.

Posebno emotivne scene zabilježene su u Tuzli, odakle veliki broj putnika kreće na višesatna putovanja prema zapadnoj Evropi. Upravo tu atmosferu opisali su i iz kompanije Transturist, u objavi koja je privukla veliku pažnju na društvenim mrežama.

„Najteži dio puta iz Tuzle za Njemačku nije sama vožnja, nego onaj trenutak kada se zatvore vrata porodične kuće, kada zagrljaji traju sekundu duže, a u glavi odzvanja “javi se kad stigneš”, naveli su iz Transturista.

Dodaju kako njihovi vozači vrlo dobro znaju da na ovim relacijama ne prevoze samo putnike, već i emocije koje se ne mogu spakovati u kofer. „Baš zato vozimo pažljivo i mirno, jer znamo da ne prevozimo samo putnike nego uspomene, emocije i dio doma koji ide s vama, dok dio vas uvijek ostaje ovdje“, poručili su.

Povratak dijaspore nakon praznika redovno donosi pojačan intenzitet saobraćaja i veće gužve na autobuskim stanicama, ali i prizore koji svjedoče o životu između dvije adrese. Rastanci su kratki, pogledi dugi, a tišina često govori više od riječi.

Iz Transturista ističu da su svjesni težine ovih putovanja, posebno u danima nakon praznika. „Siguran put kad je najteže krenuti“, poručili su u svojoj objavi, koja je kod mnogih izazvala snažne reakcije i prepoznavanje vlastitih priča.