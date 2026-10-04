Koje su razlike na glasačkim listićima i na šta birači trebaju obratiti pažnju

Nedžida Sprečaković
Glasački skener, izbori, opći izbori, politika

Glasački listići na današnjim Općim izborima u Bosni i Hercegovini razlikuju se prema nivoima vlasti, ali birači bi prije označavanja svog izbora trebali obratiti pažnju na obje strane listića. Razlog je raspored informacija, jer se na jednoj strani nalazi broj izborne jedinice, dok je naziv nivoa vlasti naveden na drugoj.

To znači da iz samog zaglavlja jedne strane nije uvijek odmah vidljivo za koji se nivo vlasti glasa. Biračima se zato preporučuje da prije popunjavanja okrenu listić i provjere sve podatke kako bi izbjegli eventualnu zabunu.

Glasački listići razlikuju se i po bojama

Radi lakšeg snalaženja, glasački materijal označen je različitim bojama. Sivi listić koristi se za izbor članova Predsjedništva Bosne i Hercegovine, plavi za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, a ljubičasti za Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH.

Za Narodnu skupštinu Republike Srpske koristi se smeđi listić, dok je žuti namijenjen izboru predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske. Bordo bojom označeni su listići za skupštine kantona u Federaciji BiH.

Glasački listići zbog ovakvog rasporeda podataka zahtijevaju dodatnu pažnju prije popunjavanja. Birači bi trebali provjeriti naziv nivoa vlasti, a tek potom označiti svoj izbor i postupiti prema uputama na biračkom mjestu.

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