Koksara Lukavac pred stečajem, Sindikat uputio apel Vladi FBiH

Samostalni sindikat radnika hemije i nemetala u Federaciji BiH uputio je danas apel Vladi Federacije BiH i nadležnim institucijama povodom otvaranja stečajnog postupka u kompaniji „Koksara“ d.o.o. Lukavac. U saopćenju koje potpisuje predsjednica Sindikata Ilvana Smajlović, istaknuto je da je situacija u ovoj kompaniji izuzetno teška i da su radnici postali najveće žrtve dugogodišnjeg lošeg poslovanja, iako za to nisu odgovorni.

Kako se navodi, Općinski sud u Tuzli danas je donio odluku o otvaranju stečaja, nakon što je predstečajni postupak pokrenut krajem septembra ove godine. Tokom tog perioda urađena je analiza poslovanja koja je pokazala duboku finansijsku krizu u „Koksari“. Uprkos svemu, pojavila se nada u obliku saradnje s kompanijom „Pavgord“, koja je preuzela dio proizvodnje, ali s minimalnim kapacitetom rada zbog nedovoljne količine uglja i ograničenja u transportu.

Sindikat upozorava da su „Željeznice Federacije BiH“ dopremu uglja i otpremu proizvedenog koksa sveli na minimum, što dodatno otežava rad i sprječava proces ozdravljenja kompanije. Iako „Koksara“ duguje „Željeznicama“ više od osam miliona KM, u apelu se naglašava da „Pavgord“ avansno plaća sve tekuće transportne troškove, te da ne postoji novi dug.

– Ovakav stav blokira proizvodnju, ugrožava opstanak „Koksare“, ali i „Željeznica“, koje time gube redovan prihod, kao i „Željezare“ Zenica, kojoj se ne doprema dovoljne količine koksa – navodi se u obraćanju Sindikata.

Predsjednica Smajlović pozvala je premijera Nermina Nikšića i resorne ministre da organizuju hitan sastanak s predstavnicima „Koksare“, „Željeznica“ i „Željezare“ Zenica kako bi se pronašlo rješenje i omogućio nastavak transporta bez ograničenja uz avansno plaćanje.

U apelu se podsjeća i na ranije primjere rješavanja kriznih situacija, poput sanacije pruge u Jablanici nakon prirodne nesreće 2024. godine, kada je angažman Vlade i turske kompanije „Čengiz“ omogućio normalizaciju saobraćaja.

– „Koksara“ može da radi i ne smije prekinuti svoj rad. Radnici nisu krivi za akumuliranu dubiozu, a oni koji mogu pomoći moraju pokazati dobru volju – poručila je Smajlović, naglašavajući da sudbina stotina porodica zavisi od odluka koje će donijeti Vlada i uprave uključenih kompanija.