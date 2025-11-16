Koliko je kafe zdravo popiti dnevno?

Kafa sadrži stotine bioaktivnih supstanci i jedan je od najbogatijih izvora antioksidanata, koji pomažu tijelu da neutralizira slobodne radikale i spriječi oštećenje ćelija. Kofein, glavni aktivni sastojak kafe, najčešće je konzumirana psihoaktivna supstanca na svijetu. Njegova količina u jednoj šolji može znatno varirati – od 50 do čak više od 400 mg. Mala domaća šoljica obično daje oko 50 mg kofeina, dok velike šolje od oko pola litra mogu sadržavati više od 300 mg. Prosječna šolja od 240 ml sadrži oko 100 mg kofeina.

Nekoliko izvora navodi da je do 400 mg kofeina dnevno sigurno za većinu zdravih odraslih osoba, ali treba imati na umu da kofein unosimo i kroz druge napitke i hranu – čaj, sokove, energetska pića, čokoladu.

Prevelika količina kafe u kratkom vremenu može izazvati niz neugodnih mentalnih i fizičkih simptoma, poput nervoze, tjeskobe, vrtoglavice, stomačnih tegoba, razdražljivosti, nesanice, ubrzanog rada srca i podrhtavanja. Ako primijetite ove reakcije, moguće je da ste osjetljiviji na kofein i trebalo bi razmotriti smanjenje unosa ili potpuno izbjegavanje kafe.

Način na koji kofein djeluje razlikuje se od osobe do osobe. Identificirano je više gena koji utiču na osjetljivost organizma na kofein – neki geni određuju brzinu njegovog razgradivanja u jetri, dok drugi utiču na receptore u mozgu na koje kofein djeluje. Slična je situacija i sa snom: nekima kafa ne smeta ni ako je popiju pred spavanje, dok drugi ostaju budni cijelu noć.

Stečena tolerancija takođe igra veliku ulogu. Osobe koje piju kafu svakodnevno mogu podnijeti više kofeina od onih koji je konzumiraju povremeno. Medicinska stanja dodatno utiču na osjetljivost – osobe sa anksioznošću, paničnim poremećajem, aritmijom, visokim pritiskom, dijabetesom ili drugim dijagnozama često podnose manje količine kofeina.

Dokazi pokazuju da se tri do četiri šolje kafe dnevno smatraju umjerenom i zdravom količinom za većinu odraslih, navodi Healthline. To, naravno, ne znači da je takav unos preporučljiv za svakoga. Oni koji su osjetljivi na kofein, imaju određene zdravstvene probleme ili jednostavno ne vole kafu, trebali bi je izbjegavati ili piti u vrlo malim količinama.