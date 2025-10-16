Koliko zarađuju članovi Komisije stručnog ispita u TK?

Edina Rizvić Aščić
Koliko zarađuju članovi Komisije stručnog ispita u TK?
Foto: Vlada TK

Vlada Tuzlanskog kantona na posljednjoj sjednici dala je saglasnost da naknade za rad u Kantonalnoj komisiji za polaganje stručnog ispita namještenika u organima državne službe iznose 200 KM za predsjednika Komisije, odnosno 150 KM za članove i sekretara.

Ova odluka donesena je s ciljem popune pravnih praznina i usklađivanja sa novim Nastavnim planom i programom za osnovne škole, koji je donesen 2024. godine.

Ostale odluke Vlade

Vlada Tuzlanskog kantona također je dala saglasnost na prijedlog Odluke o izmjeni Pedagoških standarda i općih normativa za osnovni odgoj i obrazovanje.

Ovim izmjenama Vlada Tuzlanskog kantona nastavlja s aktivnostima usmjerenim ka modernizaciji i unapređenju obrazovnog sistema, te stvaranju jasnijeg i pravednijeg okvira za rad nastavnika u skladu s novim kurikularnim pristupom.

Vlada je odobrila i 10.000 KM Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini u Tuzli na ime refundacije troškova nastalih u toku realizacije Parohijskih dana Sabornog hrama u Tuzli.

Također, odobreno je i 200.000 KM Islamskoj zajednici u BiH – Muftijstvu Tuzlanskom kao finansijska podrška za završetak izgradnje Edukativnog centra u kompleksu Behram-begove medrese u Tuzli.

