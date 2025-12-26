Kolovozi mokri ili vlažni, uslovi za vožnju su pretežno dobri

Jasmina Ibrahimović
Stanje na cestama u BiH: Mokar kolovoz, magla, odroni

Kolovozi su uglavnom mokri ili vlažni, uslovi za vožnju su pretežno dobri. Slab snijeg pada na dionici Vrhpolje- Sanski Most i Krnjeuša- Bosanski Petrovac, gdje se vrši posipanje kolovoza. Magla smanjuje vidljivost na širem području Potpeći, Banovića, Kalesije i Kladnja, dok je posebno izražena na dionicama Glamoč- Mliništa, Bugojno- Rostovo- Novi Travnik i Gornji Vakuf/Uskoplje- Prozor, gdje vidljivost mjestimično iznosi oko 50 metara. Sitniji odroni putevima Donji Vakuf- Jajce- Banja Luka i Bugojno- Kupres.

Vozačima se savjetuje oprezna vožnja, prilagođavanje brzine uslovima na putu i poštivanje saobraćajne signalizacije.

U toku je izgradnja bukobrana na dionici autoceste A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

U toku su radovi na magistralnoj cesti Kladanj-Stupari, zbog čega se svakim danom (osim nedjelje) u vremenu od 7 do 17 sati saobraća jednom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila, saopćeno je iz BiHAMk-a.

pročitajte i ovo

BiH

Stanje na putevima: Smanjena vidljivost na brojnim cestama u BiH

Istaknuto

Magla i klizav kolovoz otežavaju saobraćaj širom BiH

Istaknuto

Vozači oprez: Magla i radovi usporavaju saobraćaj

Istaknuto

Stanje na putevima: Pojačan promet na ulazu u BiH

BiH

Stanje na putevima: Radovi na brojnim dionicama, vozite oprezno

Istaknuto

Kiša i magla otežavaju vožnju, brojni radovi i posebna regulacija saobraćaja...

BiH

Vremenska prognoza: Danas pretežno oblačno, ponegdje moguća kiša

Istaknuto

Tuzla servis: U protekla 24 sata pruženo 265 zdravstvenih usluga

Magazin

Da li ste ovisnik o kladionici? Doktori otkrili kako to prepoznati

Istaknuto

/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 25. decembar

Vijesti

Večeras Lejletur-regaib mubarek noć, evo zašto se obilježava

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]