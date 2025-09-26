Komšić i Guterres u New Yorku: UN nastavlja podršku BiH, implementirati Rezoluciju o Srebrenici

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić sastao se u New Yorku sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterresom.

Tokom prijateljskog razgovora Komšić je istakao značajan rad generalnog sekretara i zahvalio mu na podršci pri usvajanju Rezolucije o Srebrenici i Bosni i Hercegovini, naglasivši njen značaj za istinu i pravdu.

Generalni sekretar Guterres pozvao je na što skoriju implementaciju Rezolucije, ističući da UN nastavlja podržavati Bosnu i Hercegovinu, njen suverenitet i teritorijalni integritet.

Sagovornici su saglasni da je jačanje multilateralne saradnje i poštovanje međunarodnog prava ključno za mir, stabilnost i prosperitet u regiji i čitavom svijetu.

Na kraju susreta, predsjedavajući Komšić uputio je poziv generalnom sekretaru UN-a da posjeti Bosnu i Hercegovinu.