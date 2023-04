Konaković: Dobili smo ohrabrujuće poruke o ukidanju viza za građane BiH koji putuju u UAE

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković sastao se u Sarajevu sa ministrom vanjskih poslova i međunarodne saradnje Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) šeikom Abdullahom Bin Zayedom Al Nahyanom.

Konaković je u izjavi za Fenu naveo da se radi o jednoj od zaista vrlo važnih posjeta BiH.

– Nakon dugo vremena zvaničnici, lideri UAE stigli su u zvaničnu posjetu BiH. To je zemlja sa kojom inače imamo dobre odnose, nemamo nikakva otvorena pitanja, ali mi se čini da su potencijali naše saradnje nedovoljno iskorišteni. To je zemlja iz koje nas godišnje posjeti veliki broj turista, sa kojom imamo uspostavljene direktne avionske veze i prema Abu Dhabiju i Dubaiju i to je očigledno pokazuje da je prostor za saradnju veoma velik – istakao je Konaković.

Tokom susreta, kako je dodao, bilo je riječi o oblastima koje mogu biti interesantne za investiore u BiH, o obnovljivim izvorima energije, proizvodnji hrane, kao i o ulaganju u zdravstveni sistem.

– Razgovarali smo, postavili pitanja i dobili ohrabrujuće poruke o ukidanju viza za građane BiH koji putuju u UAE. Također, bilo je riječi o tome da na naredni Sarajevo Business forum stigne visoka delegacija ove zemlje vjerovatno sa ministrom privrede na čelu. Smatramo ovo početkom obnove dobrih odnosa sa, u prvom planu, razgovorom o šansama i potencijalima u oblasti investicija – rekao je Konaković.

