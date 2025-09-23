Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona raspisalo je konkurs za dodjelu stipendija posebno nadarenim učenicima osnovnih i srednjih škola u školskoj 2025/2026. godini. Odluka o stipendiranju donesena je na osnovu člana 13. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija, postupka i načina isplate stipendija za nadarene učenike.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se putem pošte preporučeno ili lično na adresu:
Centralna pisarnica kantonalnih organa uprave – ulica Fra Grge Martića broj 8, 75000 Tuzla.
Na koverti je potrebno naznačiti:
- „Prijava na Konkurs za dodjelu stipendija za posebno nadarene učenike osnovnih škola na području Tuzlanskog kantona“
ili
- „Prijava na Konkurs za dodjelu stipendija za posebno nadarene učenike srednjih škola na području Tuzlanskog kantona“
Za osnovce je otvoren Konkurs za dodjelu stipendija posebno nadarenim učenicima osnovnih škola u Tuzlanskom kantonu. Učenici osnovnih škola koji ispunjavaju kriterije mogu preuzeti prijavni obrazac na ovom linku, dok su uslovi i kriteriji detaljno navedeni u Odluci o dodjeli stipendija osnovcima.
Za srednjoškolce je raspisan Konkurs za dodjelu stipendija posebno nadarenim učenicima srednjih škola u Tuzlanskom kantonu. Prijavni obrazac za srednje škole dostupan je na ovom linku, a kriteriji se mogu pogledati u dokumentu Odluka o kriterijima za stipendije srednjoškolaca.
Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja, odnosno do 30. septembra 2025. godine, nakon čega se prijave više neće uzimati u razmatranje.