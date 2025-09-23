Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona raspisalo je konkurs za dodjelu stipendija posebno nadarenim učenicima osnovnih i srednjih škola u školskoj 2025/2026. godini. Odluka o stipendiranju donesena je na osnovu člana 13. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija, postupka i načina isplate stipendija za nadarene učenike.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se putem pošte preporučeno ili lično na adresu:

Centralna pisarnica kantonalnih organa uprave – ulica Fra Grge Martića broj 8, 75000 Tuzla.

Na koverti je potrebno naznačiti:

„Prijava na Konkurs za dodjelu stipendija za posebno nadarene učenike osnovnih škola na području Tuzlanskog kantona“

ili

ili „Prijava na Konkurs za dodjelu stipendija za posebno nadarene učenike srednjih škola na području Tuzlanskog kantona“

Za osnovce je otvoren Konkurs za dodjelu stipendija posebno nadarenim učenicima osnovnih škola u Tuzlanskom kantonu. Učenici osnovnih škola koji ispunjavaju kriterije mogu preuzeti prijavni obrazac na ovom linku, dok su uslovi i kriteriji detaljno navedeni u Odluci o dodjeli stipendija osnovcima.

Za srednjoškolce je raspisan Konkurs za dodjelu stipendija posebno nadarenim učenicima srednjih škola u Tuzlanskom kantonu. Prijavni obrazac za srednje škole dostupan je na ovom linku, a kriteriji se mogu pogledati u dokumentu Odluka o kriterijima za stipendije srednjoškolaca.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja, odnosno do 30. septembra 2025. godine, nakon čega se prijave više neće uzimati u razmatranje.